Nocna niespodzianka na US Open. Obrończyni tytułu odpadła z turnieju, Coco Gauff mocno to odczuje

US Open 2024 PREMIE Ile zarobiła Iga Świątek za 4. rundę US Open Nagrody pieniężne

Broniąca tytułu Coco Gauff poza burtą US Open

Coco Gauff odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Broniąca tytułu i rozstawiona z numerem trzecim amerykańska tenisistka przegrała z rodaczką Emmą Navarro (nr 13.) 3:6, 6:4, 3:6. To druga z rzędu wielkoszlemowa impreza, w której Navarro w 1/8 finału wygrała z Gauff. W lipcu na tym etapie była lepsza w Wimbledonie. Szybkie odpadnięcie obrończyni tytułu będzie skutkowało jej spadkiem w rankingu. Po zakończeniu nowojorskich zmagań w najlepszym wypadku będzie w nim szósta. We wtorek rywalką Navarro w ćwierćfinale będzie Hiszpanka Paula Badosa (nr 26.), która pokonała w 1/8 finału Chinkę Yafan Wang 6:1, 6:2.

Emma Navarro ends Coco Gauff's US Open title defense! pic.twitter.com/mcIvQIn1Xj— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2024

Aryna Sabalenka bez problemów awansowała do ćwierćfinału

Zdecydowanie lepiej od Gauff poradziła sobie zeszłoroczna finalistka - Aryna Sabalenka (nr 2.). Białorusinka pewnie awansowała do ćwierćfinału po zwycięstwie 6:2, 6:4 z Belgijką Elise Mertens (nr 33.). Zrobiła to w 97 minut i po raz czwarty z rzędu awansowała do ćwierćfinału US Open. 26-latka z Mińska w 2021 i 2022 roku kończyła udział w tej imprezie na półfinale, a przed rokiem dotarła do finału, w którym nie sprostała Gauff.

Sabalenka rozegrała najlepsze spotkanie w tegorocznej edycji US Open i nie dała szans 35. rakiecie świata. Posłała sześć asów przy dwóch podwójnych błędach serwisowych, które w przeszłości bywały jej przekleństwem, i odnotowała aż 41 uderzeń wygrywających, wobec 13 jej rywalki, choć popełniła też 27 niewymuszonych błędów. W ćwierćfinale zmierzy się z jedną z finalistek igrzysk w Paryżu, w których nie zagrała - albo rozstawioną z "siódemką" mistrzynią olimpijską Qinwen Zheng z Chin, albo srebrną medalistką Chorwatką Donną Vekić, która jest rozstawiona z numerem 24.