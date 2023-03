Novak Djoković nie krył się ze swoim zdaniem na temat Huberta Hurkacza. Wyłożył kawę na ławę po ograniu Polaka

Hurkacz poległ w starciu z Djokoviciem. Dobry mecz Polaka, ale to było za mało na lidera ATP

Hubert Hurkacz nie przez przypadek znalazł się na 11. miejscu w rankingu ATP i niejednokrotnie miał okazję pokazywać swoje umiejętności, które stoją na wysokim poziomie. Po dwóch kolejnych wygranych meczach na turnieju w Dubaju, Polak miał okazję sprawdzić się z Novakiem Djokoviciem, który wciąż jest najlepszą rakietą na świecie. Pomimo tego, że ostatecznie przegrał 3:6, 5:7, wrocławianin dał się we znaki rywalowi, szczególnie swoją zagrywką. Jak się okazało, zrobił on wrażenie na Djokoviciu.

Novak Djoković wprost podsumował Huberta Hurkacza po ograniu go w Dubaju! Walnął prosto z mostu, z niczym się nie krył

Po zakończonym spotkaniu, Novak Djoković standardowo udzielił wywiadu, w którym postanowił pochwalić naszego tenisistę i oddać mu, że wcale nie grało mu się z nim łatwo. Podczas turnieju w Dubaju obaj zawodnicy spotkali się ze sobą po raz piąty w historii, jednak Serb nie ukrywał, że Hubert Hurkacz zawsze jest niebezpiecznym przeciwnikiem.

- To był wymagający mecz, jak zawsze przeciwko Hubertowi. To jeden z najlepszych zawodników w tourze i ma fantastyczną osobowość. Z każdym ma świetne relacje oraz zawsze okazuje szacunek rywalowi. Życzę mu wszystkiego, co najlepsze na dalszą część sezonu - powiedział po wygranej z Hurkaczem Novak Djoković, komplementując wrocławianina. Takie słowa od takiej legendy jak Serb z pewnością zadziałają motywująco na Polaka.

