Hurkacz – Djoković RELACJA NA ŻYWO: Do pięciu razy sztuka? Hurkacz gra z liderem rankingu ATP!

Na żywo Hubert Hurkacz - Novak Djoković Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Rosjanin dopiero po tie-breaku pokonuje Holendra w drugim secie i tym samym wygrywa cały mecz. Hurkacz i Djoković pojawią się na korcie za ok. kwadrans! Rublew pogrzebał szansę na szybkie wygranie meczu. Van De Zandschulp odrobił stratę przełamania i wszystko zmierza do tie-breaka. Rublew prowadzi 6:3 i 5:4 w drugim secie przy swoim podaniu. Jeśli wygra, to do meczu Hubiego zostanie ok. 15 minut. Rublev prowadzi w drugim secie już 3:1 z przewagą przełamania. Niewykluczone, że Hurkacz i Djoković wyjdą na kort nieco wcześniej. Mecz Huberta Hurkacza i Novaka Djokovicia rozpocznie się po starciu Van De Zandschulp - Rublew. Póki co Rublew wygrał pierwszego seta 6:3, więc mecz Polaka powinien zacząć się około 16:20. Witamy w relacji z ćwierćfinału turnieju ATP 500 w Dubaju, w którym Hubert Hurkacz zmierzy się z Novakiem Djokoviciem. Bądźcie z nami!

Hubert Hurkacz po zwycięstwie w turnieju ATP 250 w Marsylii szybko udał się do Dubaju, gdzie stanął do walki o kolejne trofeum. Po dwóch zwycięstwach nad Rosjanami Szewczenką oraz Kotowem przyszedł czas na najtrudniejszą przeszkodę do pokonania – wrocławianin zmierzy się bowiem ze światową jedynką, Novakiem Djokoviciem. Historia ich rywalizacji jest całkiem pokaźna, bo panowie po raz pierwszy spotkali się w 2019 roku i od tamtego czasu rozegrali cztery mecze. Niestety, wszystkie wygrał Serb i jest on faworytem również teraz. Tenis potrafi jednak zaskoczyć i nie można odbierać Hurkaczowi szans na zwycięstwo!