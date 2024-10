i Autor: Twitter/Eurosport Novak Djoković zalał się łzami

Smutny wpis

Novak Djoković pogrążył się w żałobie. Legenda pożegnała niezwykle bliską jej osobę, tak go określiła

Novak Djoković to jedna z największych gwiazd i w zasadzie chodząca legenda światowego tenisa. Serb wygrał 24 turnieje wielkoszlemowe i jest to największa liczba pośród wszystkich grających do tej pory zawodników. Kilka dni temu Serb przeżył jednak osobisty dramat, ponieważ zmarł Jovan Lilić, serbski trener, który w przeszłości prowadził Djokovicia. „Nole” nie mógł nie zareagować na tę niezwykle przygnębiającą wieść i we wzruszających słowach pożegnał Lilicia w mediach społecznościowych.