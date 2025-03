O której gra Iga Świątek dzisiaj z Alexandrą Ealą ćwierćfinał Miami Open? Już wszystko jasne, jest plan gier!

Iga Świątek zagra w ćwierćfinale Miami Open, do którego awansowała po zwycięstwie nad Ukrainką Eliną Switoliną. Jej rywalką będzie Alexandra Eala. Niespełna 20-letnia tenisistka awansowała do 1/4 finału bez gry, bo Paula Badosa poddała mecz z powodu kontuzji. Alexandra Eala odnosiła sukcesy jako juniorka wygrała m.in. juniorski US Open. Jest leworęczna, gra agresywny tenis, świetnie wytrzymuje tempo szybkich wymian, imponując mocnymi uderzeniami z głębi kortu. Na drodze do 4. rundy pokonała łotewską zmorę Igi Świątek Jelenę Ostapenko (7:6, 7:5) i amerykańską mistrzynię Australian Open Madison Keys (6:4, 6:2). Dlatego młodej Eali absolutnie nie można lekceważyć, mimo, że w rankingu WTA zajmuje odległe 140. miejsce, a w Miami Open gra dzięki dzikiej karcie.

Iga Świątek miała okazję poznać młodą Ealę już kilka lat temu. Panie trenowały razem właśnie przed Miami Open, gdy tenisistka z Filipin debiutowała w seniorskim tourze.

- Trenowałyśmy tutaj raz w Miami, ale to było trzy lata temu, więc dużo się od tego czasu zmieniło - komentowała teraz Polka, która spotkała się z Ealą również w 2023 r. w Manacor na Majorce w słynnej Akademii Rafaela Nadala. Zaproszona przez słynnego Hiszpana Świątek uczestniczyła w ceremonii zakończenia roku szkolnego i wręczyła swojej dzisiejszej rywalce dyplom. Potem Filipinka pozowała do pamiątkowych zdjęć z Królem i Królową Mączki, jak nazywani są Rafa i Iga.

Iga Świątek triumfowała w Miami Open w 2022 r. w czasie swojej niesamowitej serii 37 zwycięstw. Jako czwarta tenisistka w historii skompletowała wtedy słoneczny dublet (zwycięstwa w jednym miesiącu w Indian Wells i Miami), po Steffi Graf, Kim Clijsters i Wiktorii Azarence. Pokonała wtedy w finale Naomi Osakę (6:4, 6:0). Rok temu odpadła z Miami Open dość szybko - w 4. rundzie wyraźnie przemęczona uległa (4:6, 2:6) Jekaterinę Aleksandrowej.

O której gra Iga Świątek w ćwierćfinale Miami Open? Jest plan gier!

Mecz Iga Świątek - Alexandra Eala w ćwierćfinale Miami Open 2025 zostanie rozegrany w środę 26 marca. Początek meczu Świątek - Eala o godzinie 18 polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju kobiet Miami Open na antenie Canal+ Sport 2.

