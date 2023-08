Ojciec Igi Świątek nie mógł tego dłużej słuchać. Walnął pięścią w stół, rozwiał wszelkie wątpliwości

No, no!

Po turnieju w Cincinnati Iga Świątek rozpoczęła 73. tydzień jako liderka rankingu WTA. Od blisko półtora roku żadna z rywalek nie może jej dorównać, choć w ostatnich tygodniach Aryna Sabalenka była naprawdę blisko detronizacji Polki. W kluczowych momentach nie dała jednak rady i przed US Open traci do Świątek 1209 punktów. To właśnie w nadchodzącym nowojorskim szlemie wyjaśni się kwestia panowania w kobiecym tenisie na najbliższe tygodnie. Przed obrończynią tytułu niezwykle trudne zadanie, a optymizm w Polsce przygasł nieco po porażkach z Jessicą Pegulą w Montrealu i Coco Gauff w Cincinnati. Wcześniej obie Amerykanki regularnie przegrywały z Igą, jednak w cyklu przygotowawczym do US Open ograły ją w półfinałach. To wzbudziło sporo wątpliwości wśród polskich kibiców, na co stanowczo zareagował ojciec raszynianki, Tomasz Świątek.

Ojciec Igi Świątek przed US Open walnął pięścią w stół

- Iga widzi to tak, że Gauff poczyniła postępy. Rywalka poprawiła swój serwis, który zrobił się mocniejszy oraz pewniejszy, aczkolwiek Iga miała jedną czy dwie szanse, gdzie mogła przeciągnąć mecz na swoją stronę i to jej uciekło. Nie ma żalu do siebie, bo zrobiła wszystko, co mogła zrobić. Wykonała swoją pracę. Ten wynik nie jest zły - ocenił ostatni występ córki na antenie Magazynu Sportowego RDC. - Iga musi chwilę odpocząć, bo te ostatnie turnieje były męczące. Zwłaszcza ten kanadyjski. Cykl przygotowawczy do US Open został wykonany. Teraz trzeba zaczekać na sam turniej - dodał.

- Sabalenka jest pod takim ciśnieniem, że go nie wytrzymuje. W Cincinnati Iga przegrała półfinałowy mecz przed nią. To Sabalenka miała wszystkie asy w rękawie, a doznała porażki - zauważył Tomasz Świątek. - Cieszę się, że Iga utrzymuje pierwsze miejsce w rankingu. Nie każdy turniej da się wygrać, forma nie zawsze będzie szczytowa. Chwała za to, że Iga jest na wysokim poziomie i nikt nie był w stanie jej przeskoczyć przez tyle czasu - podsumował wszelkie wątpliwości przed US Open.

