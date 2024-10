Oniemieliśmy po tym, co pokazała Agnieszka Radwańska. Pojechała na bajeczne wakacje, widoki takie, że nie da się oderwać wzroku

Rosjanie nie mają litości dla Igi Świątek. Włosy stają dęba na to, co o niej napisali, brutalniej się nie dało

Widoki zapierające dech w piersiach. Tam pojechała Radwańska

Agnieszka Radwańska w trakcie swojej bogatej kariery zarobiła na światowych kortach ponad 27 mln dolarów. Wiadomo, że od kwoty tej płaciła różne podatki, zależnie od tego, gdzie odbywał się turniej, ale z pewnością nie mogła narzekać na to, co ostatecznie zostało jej w kieszeni. Swoje pieniądze Agnieszka Radwańska inwestowała i obecnie dzięki temu może w pełni korzystać ze sportowej emerytury, nie tyle nie martwiąc się o byt, a nie martwiąc się o to, że będzie musiała rezygnować z luksusów. Agnieszka Radwańska już nie raz pokazywała na Instagramie, że lubi spędzać wolny czas zarówno w kraju, jak i za granicą, a na różne wyjazdy wybiera się kilka razy do roku. Tym razem „Isia” znów postawiła na Malediwy.

Luksus aż bije po oczach! Trudno oderwać wzrok

Trudno dziwić się Agnieszce Radwańskiej, że wybrała się na rajskie wakacje do ciepłych krajów. W Polsce na dobre zaczęła się już jesień, więc cieplejsze rejony globu z pewnością przyciągają. Przyciągają także luksusy, jakie można znaleźć na Malediwach, a którymi była tenisistka bardzo chętnie chwali się w sieci. Udostępniła ona kilka zdjęć oraz nagranie z rajskiej wyspy, na której wypoczywa wraz z rodziną – nie brakuje tam i nieco bardziej dzikich rejonów lasu tropikalnego, plaż z bielutkim piaskiem, ale też świetnie wyposażonych kuchni czy kina na świeżym powietrzu. Zobacz, jak wypoczywa Agnieszka Radwańska, a zdjęcia z jej wyjazdu zobaczysz w galerii powyżej.