Jasmine Paolini rywalką Igi Świątek w finale Roland Garros! Rosjanka rozgromiona przez Włoszkę!

Jasmine Paolini - Mirra Andriejewa 6:3, 6:1

W ostatnim czasie mieliśmy dość małą liczbę niespodzianek w kobiecym tenisie. W większości przypadków do kluczowych meczów dochodziły zawodniczki z samego szczytu rankingu WTA. I choć Jasmine Paolini jest sklasyfikowana dość wysoko, bo na 15. miejscu, mało kto spodziewał się, że podczas Roland Garros może zajść aż tak daleko. W półfinale turnieju w Paryżu zmierzyła się z 17-letnią Mirrą Andriejewą, która sprawiła nie mniejszą sensację, pokonując w ćwierćfinale Arynę Sabalenkę.

Tym razem Rosjanka nie miała zbyt wiele do powiedzenia na korcie. Od pierwszych akcji widać było, że to Włoszka jest w zdecydowanie lepszej dyspozycji i dyktowała warunki na korcie. Można stwierdzić, że mecz nie miał większej historii, bo w pierwszym secie Paolini szybko przełamała rywalkę i nie oddała przewagi. W drugiej partii natomiast Włoszka dwukrotnie wygrywała gema serwisowego Andriejewej i w nieco ponad godzinę przypieczętowała awans do wielkiego finału, który w sobotę odbędzie się o godzinie 15:00.

