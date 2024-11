Wiadomo co Paula Badosa powiedziała do Igi Świątek przy siatce! Wyczytali to z ruchu jej warg, nic się nie ukryło!

Polskie tenisistki walczą w finałach Billie Jean King Cup w Maladze i są już w ćwierćfinale po zwycięstwie nad Hiszpanią! Mecz z gospodyniami był niezwykle dramatyczny. Pierwszy punkt zdobyła Magda Linette po trzysetowej bitwie z Sarą Sorribes Tormo (7:6, 2:6, 6:4). Ten pojedynek trwał blisko cztery godziny, a poznanianka pokazała wielkie serce do walki. Drugi punkt zdobyła Iga Świątek, ogrywając 6:3, 6:7, 6:1 Paulę Badosę. Zespół Dawida Celta przystąpił do rywalizacji w optymalnym składzie, razem z Igą Świątek, która tym razem zdecydowała się wystąpić w narodowych barwach. Dwa lata i rok temu uniemożliwiał jej to napięty terminarz. Finały BJK Cup rozgrywane były zaledwie kilka dni po WTA Finals, a problemem była również ogromna odległość. - Cieszę się, że mogę znowu być częścią drużyny, bo zawsze tego chciałam, ale z powodu harmonogramu było to dość trudne i niemożliwe, żeby to zadziałało. W tym roku nie grałam w Chinach, więc mój terminarz nie był aż tak napięty. Od razu zdecydowałam, że to będzie świetny pomysł, żeby zagrać - powiedziała w Maladze Iga Świątek.

Gdzie oglądać mecz Polska - Czechy tenisistek w BJK Cup

Na zwyciężczynie meczu Polska - Hiszpania czekał już zespół Czech, który jako rozstawiony z numerem czwartym w drabince ma na otwarcie „wolny los”. - Nie wiem czy to daje nam jakąś przewagę, bo jednak tutaj cały czas tylko trenujemy i jeszcze nie możemy przygotować pod konkretne rywalki. To, że nasze pierwsze przeciwniczki będą musiały grać dzień po dniu wcale nie stawia ich w trudniejszej sytuacji. W sobotę my wyjdziemy na kort do pierwszego spotkania, a one już będą oswojone z kortem i warunkami w hali panującymi podczas meczów - powiedział Petr Pala, kapitan czeskiej drużyny.

Czeszki są jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w historii Balie Jean King Ciup, a wcześniej Pucharze Federacji i Wed cep, przed zmianą nazwy i formatu rywalizacji. - Graliśmy trzy razy w półfinałach BJK Cup Finały. Myślę, że to dobry wynik. A wcześniej wiele razy zdobywaliśmy to trofeum. Myślę, że format rozgrywek jaki obowiązywał w ostatnich latach, czyli mecze grupowe najpierw, sprawiał, że trudno nas było pokonać w pięciu meczach. Teraz, po powrocie do klasycznej drabinki, sprawa jest bardziej otwarta i więcej teamów ma szansę zwyciężyć w tym turnieju – dodał Petr Pala.

Petr Pala powołał na tegoroczny Billie Jean King Cup finał Marie Bouzkovą, liderkę deblowego rankingu WTA Katerinę Siniakową, Lindę Noskovą a także młode zawodniczki Sarę Bezlik i Dominikę Salkovą. Z powodu kontuzji z gry zrezygnowała Karolina Muchova. Polki mają okazję zrewanżować się Czeszkom za porażkę w fazie grupowej BJK Cup w 2022 roku. W Glasgow uległy im 1:2.

Polska - Czechy Transmisja TV Gdzie oglądać mecz tenisistek w BJK Cup

Mecz Polska - Czechy w ćwierćfinale Billie Jean King Cup w Maladze zostanie rozegrany w sobotę 16 listopada 2024. Początek meczu Polska - Czechy o godzinie 17, najpierw dwa single (Iga Świątek zagra jako druga) a potem debel. Transmisja TV z meczu Polska - Czechy w BJK Cup na antenie TVP Sport i online na stronie sport.tvp.pl.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie

Reprezentacja Polski awansowała do ćwierćfinału @BJKCup Finals! W piątek pokonała Hiszpanię 2:0, a decydujący punkt w singlu zdobyła @iga_swiatek, pokonując @paulabadosa 6:3, 6:7 (5-7), 6:1. Wcześniej @MagdaLinette ograła Sarę Sorribes-Tormo 7:6 (8-6), 2:6, 6:4. @SPORT_GOV_PL pic.twitter.com/LmBma0cQg6— Polski Związek Tenisowy (@pzt_tenis) November 15, 2024