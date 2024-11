Iga Świątek zamartwiała się o dawną koleżankę. Niedługo znowu się z nią spotka

Tak wygląda praca Igi Świątek z nowym trenerem. Dziennikarz ujawnia, nie ma wątpliwości co do planu Belga

W tym roku Iga Świątek po raz pierwszy zagra w reprezentacji Polski podczas finałów Billie Jean King Cup. Już w niedzielę (10 listopada) pojawiła się w Maladze, gdzie odbędzie się ten turniej, a dzień później wzięła udział w specjalnej konferencji prasowej. Zdominował ją temat najbliższego meczu Polek z Hiszpankami, w którym najlepsza polska tenisistka zmierzy się z Paulą Badosą - liderką przeciwnej drużyny. Obie zawodniczki doskonale się znają i pewien czas temu miały naprawdę dobre relacje. Te jednak później osłabły, na co wpływ miał m.in. wybuch wojny na Ukrainie. Hiszpanka miała też spore problemy zdrowotne, przez które wypadła z czołówki. Iga martwiła się wtedy o jej dalszą karierę.

Świątek zamartwiała się o koleżankę

- Paula potrafi grać w tenisa i posiada odpowiednią motywację. Patrząc na jej historię, trochę się martwiłam, czy będzie w stanie wrócić na ten poziom. Jej walka z kontuzjami nie szła łatwo i gładko, i ciężko pracowała, ale czasami i tak nie szło najlepiej - powiedziała o rywalce i koleżance Polka przed ich najbliższym meczem. Badosa zdołała jednak wrócić do czołówki i sezon 2024 zakończyła na 12. miejscu w rankingu WTA.

- Szczerze, bardzo ucieszyłam się, że wróciła do grania w turniejach. Jest bardzo miłą osobą i czułam, że mocno zależy jej na grze. Każdy, kto ma w sobie tyle determinacji, zasługuje, by tu być. Oby to kontynuowała - podsumowała Świątek.

Relacje Świątek i Badosy osłabły po wybuchu wojny

W pierwszych latach polskiej tenisistki w tourze Badosa była jedną z jej najbliższych koleżanek. Wiele zmieniła jednak wojna na Ukrainie. Nie jest tajemnicą, że Świątek mocno zaangażowała się we wsparcie zaatakowanego kraju, z kolei Hiszpanka zachowywała obojętny stosunek i nie popierała sankcji dla sportowców z Rosji i Białorusi. To sprawiło, że jej relacje z Polką znacznie się pogorszyły.

- Wcześniej Iga dobrze czuła się, rozmawiając z Paulą Badosą, ale odkąd Paula zmieniła swoje poglądy po wybuchu wojny ich relacje trochę osłabły - zdradził Tomasz Świątek w lipcu zeszłego roku. Po ostatnich słowach tenisistki widać jednak, że wciąż ma słabość do Badosy, z którą już 13 listopada spotka się na korcie w Maladze w ramach meczu Polska - Hiszpania w Billie Jean King Cup.