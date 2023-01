Nick Kyrgios zakończy karierę po Australian Open?! Jest jeden warunek! "Wtedy zrobię to na sto procent"

Fatalne wieści przed Australian Open. Podczas pierwszej imprezy cyklu wielkoszlemowego w tym sezonie nie wystąpi Paula Badosa. Jedenasta rakieta świata poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że uraz, którego doznała podczas imprezy w Adelajdzie był zbyt poważny, by grać także podczas Australian Open. Załamana Paula Badosa opublikowała krótki wpis na Twitterze. Fani od razu życzyli tenisistce dużo zdrowia. To będzie potrzebne w najbliższych tygodniach.

Australian Open 2023: Paula Badosa wycofuje się z rywalizacji!

Paula Badosa to jedna z czołowych tenisistek świata. W ostatnim rankingu WTA zajmowała jedenaste miejsce. Niestety, problemy ze zdrowiem pojawiły się podczas ćwierćfinału w Adelajdzie.

- Cześć wszystkim. Złe informacje... Podczas ćwierćfinału w Adelajdzie doznałam urazu, a po otrzymaniu wyników badań wiem, że wypadam z gry na kilka tygodni. Smutno mi, że ominę w tym roku Australian Open. Naprawdę bardzo będzie mi tego brakować. Zrobię wszystko, by wrócić tak szybko jak to możliwe. Do zobaczenia - napisała na Twitterze Badosa.

Paula Badosa w poprzednim starcie w Australian Open awansowała do czwartej rundy i miała nadzieję na poprawienie tego rezultatu w tym sezonie. Hiszpańska tenisistka trzykrotnie wygrywała turnieje rangi WTA. W Indian Wells w 2021 roku pokonała Wiktorię Azarenkę. Był to niekwestionowanie jej największy sukces w karierze. W imprezach cyklu wielkoszlemowego awansowała najdalej do ćwierćfinału French Open.

