Nick Kyrgios zakończy karierę po Australian Open?! Jest jeden warunek! "Wtedy zrobię to na sto procent"

Ojciec Agnieszki Radwańskiej zwrócił się do Igi Świątek. Bolesna uwaga, wypomniał jej to

Tenis to jedna z najpopularniejszych dyscyplin na świecie. Indywidualna rywalizacja najlepszych sportowców globu zawsze przyciąga na areny i przed telewizory miliony widzów. Tenis to rywalizacja indywidualna, w której wszystko zależy od dyspozycji dnia. Rusza sezon 2023, a przed nami pierwsza wielkoszlemowa impreza - Australian Open. Na Antypody zjeżdża cała śmietanka światowych gwiazd. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was quiz. Czy rozpoznasz gwiazdy światowego tenisa? Zdobycie maksimum punktów może stanowić dla niektórych problem!

QUIZ: Czy rozpoznasz gwiazdy światowego tenisa? Nie znać ich to wstyd dla kibica! Sprawdź się Pytanie 1 z 14 Kim jest ta tenisistka? Agnieszka Radwańska Iga Świątek Maja Chwalińska Dalej

Sprawdź się w innych sportowych quizach!

QUIZ: Rozpoznasz polskie gwiazdy mundiali? Będzie trudniej niż trafić do pustej bramki!

QUIZ. Ile wiesz o piłkarskich mistrzostwach świata? Sprawdź swoją wiedzę przed mundialem!

QUIZ: Ile wiesz o FAME MMA? Sprawdź, czy jesteś prawdziwym fanem!