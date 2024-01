Polska - Niemcy Transmisja TV Gdzie oglądać United Cup Hurkacz - Zverev Iga Świątek - Kerber STREAM ONLINE LIVE 7.01.2024

Iga Świątek i Hubert Hurkacz poznali rywali w finale United Cup. Polska zagra z Niemcami, którzy w dramatycznych okolicznościach pokonali 2-1 Australię, gospodarzy turnieju. Ten półfinał zakończył się dopiero dwie godziny po północy lokalnego czasu, co może mieć bardzo duże znaczenie. Kiedy Niemcy toczyli dramatyczny bój z Australią, pewni już awansu Polacy smacznie spali w hotelu, regenerując się po wygranym pewnie półfinale z Francją (3-0).

- Jestem bardzo podekscytowana. Dla nas to kolejna szansa. Rok temu doszliśmy w United Cup do półfinału, a teraz chcemy dojść jeszcze dalej. Do tej pory graliśmy w tym turnieju bardzo dobrze, naprawdę solidnie i w odpowiednim rytmie. Wierzę, że możemy tutaj zagrać nasz najlepszy tenis - powiedział Iga Świątek. Półfinał Polska - Francja zaczął się od zwycięstwa Huberta Hurkacza 6:3, 7:5 nad Adrianem Mannarino. Potem Iga Świątek ograła 4:6, 6:1, 6:1 Caroline Garcia i już przed mikstem nasi tenisiści mogli cieszyć się z awansu do finału.

Liderzy reprezentacji Niemiec to Alexander Zverev i Andżelika Kerber, która właśnie wróciła do touru po urodzeniu dziecka i powoli łapie formę. Hurkacz grał ze Zverevem dwa razy i oba te spotkania przegrał, ale ostatnio grali dawno, w 2021 r. Iga Świątek raz grała z Kerber, byłą liderką rankingu i trzykrotną mistrzynią Szlemów. W 2022 r. w Indian Wells wygrała 4:6, 6:2, 6:3. W mikście Zverev tworzy parę z Laurą Siegemund, która jest świetną deblistką.

Finał United Cup Polska - Niemcy zostanie rozegrany w niedzielę 7 stycznia. Początek finału Polska - Niemcy o godzinie 7.30 polskiego czasu. Najpierw mecze singlowe Hurkacz -Zverev i Świątek - Kerber, a potem mikst. Transmisja TV z finału United Cup Polska - Niemcy na Polsacie Sport oraz online na Polsat BOX GO.

