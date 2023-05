Przejechała się po Agnieszce Radwańskiej, teraz tenisowa skandalistka dała kolejny "popis". Wulgarnie wygarnęła w stronę Rybakiny

Agnieszka Radwańska od blisko 5 lat nie gra już zawodowo w tenisa, ale to właśnie ona kojarzy się z początkiem nagannych zachowań Jeleny Ostapenko. Łotyszka, która jest obecnie 17. tenisistką świata, w szczytowym momencie zajmowała w rankingu WTA piąte miejsce. Złożyło się na to m.in. niespodziewane zwycięstwo w Roland Garros 2017, kiedy została pierwszym nierozstawionym zdobywcą paryskiego tytułu od czasu przełomu wieków. Dopiero w trakcie turnieju skończyła 20 lat i wszystko wskazywało na to, że będzie to początek wielkiej kariery. Od tamtej pory minęło blisko sześć lat, a Ostapenko zaliczyła srogi zjazd, po którym spadła pod koniec pierwszej "setki" rankingu. W poprzednim sezonie zaczęła zbliżać się do najlepszych, a w tym roku kontynuuje dobre występy. Ostatnio dotarła do półfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie, jednak kolejny raz więcej niż o jej udanym występie mówi się o jej wybryku na korcie.

Ostapenko wulgarnie zwyzywała Rybakinę. Kiedyś przejechała się po Radwańskiej

Niespełna 26-latka słynie z emocjonalnych i kontrowersyjnych zachowań. Już wcześniej w Rzymie mocno pokłóciła się z sędzią podczas meczu z Darią Kasatkiną w 1/8 finału (6:4, 4:6, 6:0) i krzyczała, że Maria Cicak "już nigdy nie będzie sędziować jej meczów". Początki problemów Ostapenko z kontrolą emocji mają miejsce w 2016 roku, gdy w trakcie turnieju w New Haven rywalizowała z Agnieszką Radwańską. Polka wygrała wówczas 7:5, 6:1, a Łotyszka nie mogła się z tym pogodzić. - Ona nic nie robi. Gram od niej o 500 razy lepiej, tylko popełniam zbyt wiele błędów. Ona ich nie popełnia, bo nic nie robi - krzyczała w trakcie meczu w stronę matki. Teraz przebiła jednak wszystko.

W trakcie półfinału z Jeleną Rybakiną w Rzymie trudne warunki pogodowe dały o sobie znać. W tym roku zawodnicy nie mieli szczęścia do pogody w stolicy Włoch i wielokrotnie ich mecze były przerywane. Także w starciu Ostapenko z późniejszą triumfatorką turnieju. W trakcie ich rywalizacji Łotyszka poprosiła sędziego o przerwanie gry ze względu na złe warunki, ale ten się nie zgodził. Kilka minut później podobny apel wystosowała Rybakina i mecz został wstrzymany. To rozwścieczyło triumfatorkę French Open 2017. Ostapenko zaczęła kląć pod nosem, a schodząc do szatni miała powiedzieć w stronę Kazaszki: "Piep***na dz***a". Usłyszał to trener Rybakiny, Stefan Vukov. Jego podopieczna jest jednak całkowitym przeciwieństwem Łotyszki i zachowała spokój, a po wznowieniu gry zamknęła mecz, wygrywając 6:2, 6:4. Dzień później triumfowała w całym turnieju po kreczu Anheliny Kalininy w finale. W poniższej galerii zobaczysz, jak wygląda teraz Agnieszka Radwańska:

Ostapenko calls Rybakina "f*cking b*tch" while she is not looking (Penko timely changed her mind and wanted to play in heavy rain and Elena considered it dangerous).Rybakina looks puzzled to her coach who tells her not to worry.She grins because I only support the correct people pic.twitter.com/3SxrOZwVcO— Lidia Rebel (@lidia_rebel) May 20, 2023