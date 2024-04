Przyjaciółka pokazała Igę Świątek późnym wieczorem. Jedno zdjęcie wyraża więcej niż tysiąc słów

Hubert Hurkacz z awansem do 1/8 finału! Emocjonujące spotkanie na korcie w Monte Carlo

Iga Świątek już w piątek wróci do gry po kilkunastu dniach przerwy po dość niespodziewanej porażce w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Miami. Ten okres pozwolił jej na regenerację, a powrót na kort przypada na mecz reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup. Drużynowe rozgrywki dla tenisistów zawsze są szczególne, a w przypadku raszynianki jest to wyjątkowa okazja, by spędzić więcej czasu z koleżankami. Na mecz ze Szwajcarią oprócz niej powołano Magdalenę Fręch, Katarzynę Kawę i Maję Chwalińską. Ze względów prywatnych z występu w ostatniej chwili zrezygnowała Magda Linette. Oczy i nadzieje polskich kibiców w Biel są zwrócone przede wszystkim na Świątek, która oprócz reprezentowania kraju ewidentnie cieszy się możliwością spędzenia wspólnego czasu z Chwalińską.

Świątek i Chwalińska znają się od dzieciństwa. Jako juniorki odnosiły nawet wspólne sukcesy, a ich relacja była naprawdę bliska, jednak później ich kariery potoczyły się zupełnie inaczej. Raszynianka od trzech lat należy do czołówki rankingu WTA, w którym łącznie prowadzi już 98 tygodni, z kolei jej rówieśniczka próbuje przebić się w światowym zestawieniu po wielu zakrętach w niedługiej karierze. Chwalińska kilka lat temu przerwała karierę ze względu na depresję, a po powrocie i dojściu w 2022 r. na najwyższe 149. miejsce w rankingu, doznała poważnej kontuzji. Teraz ponownie musi się przebijać w turniejach niższej rangi, jednak przez kilka dni w Szwajcarii poczuje tenis na najwyższym poziomie u boku Świątek.

Po raz ostatni tenisistki urodzone w 2001 roku spotkały się na turnieju w lipcu zeszłego roku w Warszawie. Teraz po wielu miesiącach ponownie spędzają wspólny czas, co przynosi im dużo radości. Widać to m.in. po zdjęciu udostępnionym przez Chwalińską w mediach społecznościowych. W środę późnym wieczorem po pierwszym dniu w Biel dąbrowianka pokazała uroczą fotografię z przyjaciółką, która ją objęła. Obie miały szeroki uśmiech, a za komentarz do wymownego zdjęcia posłużył równie wymowny emotikon serduszek. Ta fotka mówi wszystko o relacjach Świątek i Chwalińskiej!