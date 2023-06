Rafa Nadal zaczepił Igę Świątek. Wyjątkowe zaproszenie dla triumfatorki Roland Garros. Tam pojedzie Polka

Novak Djoković przeszedł do historii! Triumfował w Roland Garros i dokonał czegoś, co nie udało się nikomu przed nim. Legenda

Iga Świątek przebija się w historii światowego tenisa. 22-latka ma na koncie już cztery wielkoszlemowe triumfy - trzy w Roland Garros i jeden w ramach startów w US Open. Polka pokonała ostatnio Karolinę Muchovą po trzysetowym boju i zapewniła sobie kolejne tygodnie w fotelu liderki światowego rankingu. W sieci posypały się gratulacje. Do naszej zawodniczki odezwał się m.in. Rafa Nadal.

Rafa Nadal zaczepił Igę Świątek. Polka otrzymała zaproszenie na Majorkę

Hiszpański tenisista adresował Polce aż kilka InstaStories. W ostatnim zaprosił ją do swojego kraju do swojej akademii.

- Jeszcze raz gratuluję Iga. Nie mogę się doczekać, gdy zobaczymy się w środę tu na Majorce w mojej akademii - napisał Rafa Nadal za pośrednictwem Instagrama.

Wcześniej Hiszpan opublikował też dwa inne InstaStories skierowane pod adresem Polki. Widać, że ich dobra, koleżeńska relacja kwitnie od dawna. Nie możemy doczekać się efektów treningów Polki na Majorce. Z pewnością bardzo pomogą jej chociażby w rywalizacji na zbliżającym się US Open.

i Autor: Instagram Rafa Nadal gratuluje Idze Świątek

Kiedy rozpocznie się turniej Wimbledon?

Iga Świątek może powoli myśleć już nad zbliżającym się wielkimi krokami Wimbledonem. Impreza rozpocznie się 3 lipca, a finałowe mecze zaplanowano na 15-16 lipca.

Polka najdalej zaszła w tej imprezie do czwartej rundy. Doszło do tego w 2021 roku. To jedyny wielkoszlemowy turniej, w którym nie zagrała jeszcze choćby w półfinale.

