Rafael Nadal - Alexander Zverev Kiedy mecz? O której godzinie Roland Garros 2024

Rafael Nadal i Alexander Zverev zmierzą się już w 1. rundzie Roland Garros 2024. Hiszpan nie jest rozstawiony, więc mógł trafić na każdego rywala i nie miał szczęścia. Alexander Zverev wysoką formę potwierdził, wygrywając tydzień temu turniej ATP w Rzymie. Niemiec jest jednym z faworytów do triumfu w Roland Garros.

Kiedy mecz Nadal - Zverev O której godzinie Roland Garros 2024

Rafael Nadal i Alexander Zverev w Roland Garros 2024 zagrają ze sobą już po raz 11. Bilans tej rywalizacji to 7-3 dla Hiszpana. Ostatnio Nadal i Zverev zmierzyli się w półfinale Roland Garros 2022. Mecz był bardzo zacięty, a przy stanie 7:6, 6:6 dla Hiszpana Niemiec doznał koszmarnej kontuzji stawu skokowego, która wyeliminowała go z gry na długie miesiące.

O mecz Rafael Nadal - Alexander Zverev została zapytana Iga Świątek. Nie jest tajemnicą, że Polka to wielka fanka Hiszpana. - Nie jestem ekspertką i zobaczymy, jak ten mecz się potoczy. Zamierzam go raczej oglądać z perspektywy fanki, niż analitycznie podchodzić do tego pojedynku. Mam nadzieję, że będzie to ciekawy mecz i będę kibicować Rafie. Przepraszam Alex - powiedziała Świątek.

Nadal - Zverev Kiedy mecz? Gdzie oglądać? O której godzinie?

Mecz Rafael Nadal - Alexander Zverev w 1. rundzie Roland Garros 2024 zostanie rozegrany w poniedziałek 27 maja. Początek meczu Nadal - Zverev ok. godziny 16 (trzeci mecz od godz. 12, po zakończeniu meczu Igi Świątek). Transmisja tv z Roland Garros 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

QUIZ: Jesteś kibicem tenisa? Rozpoznasz tych tenisistów? Sprawdź się! Pytanie 1 z 20 Tenisista na zdjęciu to... Feliciano Lopez Rafael Nadal Juan Martin del Potro Roger Federer Dalej