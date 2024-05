Rafael Nadal zarobił fortunę na korcie. Hubert Hurkacz nawet się do tego nie zbliżył! Imponująca kwota

Trwa turniej ATP Rzym 2024. Tenisiści mierzą się w drugiej rundzie włoskiej imprezy. Przed nami prawdziwy hit dla polskich kibiców. W sobotę 11 maja Hubert Hurkacz zmierzy się z Rafaelem Nadalem, wielką gwiazdą tenisa. Panowie wybiegną na kort po godzinie 13:00 po zakończeniu spotkania Igi Świątek. Hurkacz stoczy swój pierwszy mecz z hiszpańską legendą, która w ostatnim czasie mierzyła się z różnymi problemami zdrowotnymi. Zdania bukmacherów są podzielone, wielu z nich typuje Nadala jako faworyta do awansu do III rundy.

Hurkacz – Nadal Relacja na żywo. ATP Rzym 2024: Wynik live

Hurkacz – Nadal. Rafa zarobił miliony na korcie! Ogromna kwota

Nie można wykluczyć, że to pierwsza i ostatnia okazja Huberta Hurkacza, by zmierzyć się z Rafą Nadalem. Hiszpan jest wielką gwiazdą turnieju ATP w Rzymie. Do tej pory triumfował na tych kortach aż dziesięciokrotnie! Nic dziwnego, że wielu typuje go do zwycięstwa. Trzeba jednak pamiętać, że Nadal miał już drobne problemy w I rundzie w meczu z Zizou Bergsem (4:6, 6:3, 6:4).

Hiszpan powoli zbliża się do końca kariery. 37-latek rozegrał na kortach singlowych 1297 pojedynków, w których wygrywał aż 1074 razy. Imponujące wrażenie robi także kwota zarobiona przez niego na światowych kortach. Tylko z występów w imprezach rangi ATP na jego koncie znalazło się niespełna 135 milionów dolarów.

10 lat młodszy Hurkacz może się do tej pory pochwalić zarobieniem 15 milionów dolarów, co stanowi zaledwie około 11% premii Nadala, który triumfował w 92 turniejach. Na koncie „Hubiego” znajduje się ich na razie 8.

Hurkacz – Nadal. Kiedy mecz? Gdzie oglądać?

Mecz Hubert Hurkacz - Rafael Nadal w 2. rundzie turnieju ATP w Rzymie zostanie rozegrany w sobotę 11 maja. Początek meczu Hurkacz - Nadal po godzinie 13 (nie wcześniej, drugi mecz od godz. 11 po meczu Świątek - Putincewa). Transmisje TV z turnieju ATP w Rzymie na Polsacie Sport.