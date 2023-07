Reprezentantka Rosji nie wpuszczona do Polski! Nie zagra na WTA w Warszawie, oficjalny komunikat!

MSWiA wydało oświadczenie przed turniejem WTA 250 w Warszawie. Okazuje się, że w imprezie nie weźmie udziału reprezentantka Rosji, Wiera Zwonariewa. Tenisistka nie została wpuszczona do Polski przez Straż Graniczną, a stosowny komunikat w tej sprawie wydało samo ministerstwo.

Zwonariewa nie zagra w Warszawie. Specjalny komunikat MSWiA

Zwonariewa, która miała zagrać w stolicy Polski nie przekroczyła granic naszego kraju, dzieki reakcji Straży Granicznej. Okazuje się bowiem, że Rosjanka znajduje się na liście osób, których pobyt jest niepożądany na terytorium RP.

- Wczoraj, 21 lipca br. Straż Graniczna udaremniła wjazd do Polski rosyjskiej tenisistki. Vera Zvonareva, posługując się wizą wydaną przez Francję, lotem z Belgradu do Warszawy, próbowała dostać się do naszego kraju. Po przylocie z Serbii tenisistka przebywała w strefie tranzytowej Lotniska Chopina w Warszawie i dziś po godz. 12:00 odleciała do Podgoricy. Rosjanka znajdująca się na liście osób, których pobyt jest niepożądany na terytorium RP, nie została wpuszczona przez Straż Graniczną ze względów bezpieczeństwa państwa i ochrony bezpieczeństwa publicznego. Polska konsekwentnie przeciwstawia się reżimowi Putina i Łukaszenki, nie zgadzając się na wjazd do naszego kraju osób popierających działania Rosji i Białorusi. - brzmi komunikat na stronie MSWiA