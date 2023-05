Jelena Rybakina wygrała turniej WTA w Rzymie. Kolejna kontuzja rywalki! Finał Rybakina - Kalinina WYNIK RELACJA NA ŻYWO

Jelena Rybakina i Anhelina Kalinina bardzo późno zaczęły walkę w finale turnieju WTA w Rzymie, którego stawką było 1000 punktów i ponad 521 tys. euro. Powodem były ponownie opady deszczu. Panie musiały czekać na zakończenie przerywanego przez ulewę półfinału mężczyzn Daniił Miedwiediew - Stefanos Tsitsipas. Zaczęły po godzinie 23. Rybakina dzień wcześniej w przerywanym przez deszcz półfinale pokonała 6:2, 6:4 Łotyszkę Jelenę Ostapenko, a dzień wcześniej wyeliminowała kontuzjowaną Igę Świątek. Ukrainka Kalinina ograła 7:5, 5:7, 6:2 Rosjankę Weronikę Kudermietową.

Finał Rybakina - Kalinina WYNIK Kto wygrał turniej kobiet w Rzymie?

Anhelina Kalinina zajmuje 47. miejsce w rankingu WTA, więc jej obecność w finale w Rzymie była sporą niespodzianką. Ukrainka wyeliminowała wcześniej m.in. Madison Keys, Sofię Kenin i Beatriz Haddad Maię. W meczu z brazylijską pogromczynią Magdy Linette spędziła na korcie 3 godziny i 41 minut. W innych spotkaniach też walczyła długo na korcie - Nie spodziewałam się tego sukcesu. Po prostu starałam się wygrywać kolejne mecze. To coś niesamowitego - mówiła Kalinina, która zaczęła to spotkanie dobrze. Prowadziła 2:0, potem 3:1. Jednak widać było, że jest przemęczona i dokucza jej kontuzja nogi. Rybakina odrobiła straty, a przy wyniku 6:4, 1:0 dla faworytki, Ukrainka poddała mecz.

Jelena Rybakina wygrała już trzeci mecz w turnieju w Rzymie, korzystając z kontuzji rywalki. Przed spotkaniem z Igą Świątek w podobnych okolicznościach wygrała już w pierwszym secie z Rosjanką Anną Kalinską. Rybakina to aktualna mistrzyni Wimbledonu i prawdziwa zmora Igi Świątek. Pokonała Polkę ostatnio w Australian Open, Indian Wells i teraz dramatycznym ćwierćfinale w Rzymie zakończonym kontuzją naszej tenisistki. Urodzona w Moskwie reprezentantka Kazachstanu jest praktycznie Rosjanką. Do 2018 r. reprezentowała Rosję, a potem Kazachstan obiecał jej wsparcie finansowe za reprezentowanie tego państwa. Rybakina zgodziła się i dzięki temu mogła zostać mistrzynią Wimbledonu, bo rosyjscy tenisiści byli wtedy wykluczeni z rywalizacji. Atuty wysokiej i długonogiej Jeleny Rybakiny (184 cm wzrostu) to przede wszystkim potężny płaski serwis, mocny return i silne uderzenia z głębi kortu.