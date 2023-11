Seksowna gwiazda internetu próbuje sił w sporcie. Wielki sukces pięknej Polki w turnieju, podziwiały ją tysiące osób

Coraz więcej Polaków zaczyna interesować się padlem. Ta stosunkowo młoda dyscyplina jest promowana nie tylko przez byłych tenisistów, ale także coraz liczniejsze grono influencerów. Padel to sport rakietowy, który zawiera w sobie zasady połączone z tenisa i squasha. Moda na tę dyscyplinę rośnie z miesiąca na miesiąc. W ostatnim czasie odbył się duży turniej dla influencerów i sportowców, który transmitowany był na platformie Twitch na kanale Piotra "izaka" Skowyrskiego, jednego z czołowych streamerów w Polsce i komentatora esportowej gry Counter-Strike.

Wśród osób, które wystąpiły w turnieju Padel Royale była Kinga Kujawska, która znana jest fanom esportu przede wszystkim z roli prezenterki ESL Polska. To organizacja, która odpowiada za czołowe esportowe turnieje w Polsce. Profil Kingi obserwuje w mediach społecznościowych ponad 200 tysięcy fanów.

Kinga Kujawska pochwaliła si w swoich mediach społecznościowych pierwszym sukcesem, zajmując pierwsze miejsce w grupie amatorów. Podczas transmisji na platformie Twitch jej grą zachwycały się tysiące fanów.

- Pierwsze miejsce w grupie amatorów. Turniej PADEL ROYALE zorganizowany przez "izaka" i "Kubika". Panowie, świetna robota. Stres gorszy niż na maturze z niemieckiego. Ale zabawa 10/10. Sport to zdrowie pysiaczki! Stylóweczka jest, w, siedzi, co nie dogram to dowyglądam - napisała na swoim Instagramie Kinga Kujawska.