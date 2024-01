Serce się kraje po tym, co spotkało Agnieszkę Radwańską. Okrucieństwo nie zna granic. Nikt nie jest w stanie tego zatrzymać

Hubert Hurkacz awansował do 3. rundy Australian Open po pięciosetowym horrorze! 18-letni Mensik twardo się postawił [WYNIK]

Sportowcy bardzo często biorą udział w różnych akcjach charytatywnych i dzięki swojej rozpoznawalności sprawiają, że ich kibice oraz osoby nieco bardziej postronne interesują się wspieraniem osób potrzebujących. Podobnie jest w przypadku Agnieszki Radwańskiej, która nie odmawia pomocy i nierzadko udziela się w takich akcjach. W dodatku bardzo często bierze udział we wspieraniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku nie zrobiła wyjątku od reguły.

Ogromny hejt na Agnieszkę Radwańską

Na jej profilach w mediach społecznościowych pojawiły się posty promujące aukcję, na której można wylicytować trening z naszą byłą, znakomitą tenisistką. - Zapraszam Was gorąco do wzięcia udziału w licytacji na rzecz WOŚP! W ramach wsparcia tej inicjatywy, wystawiam na licytację prywatny trening lub sparing ze mną, jak kto woli - czytamy we wpisie Radwańskiej na Facebooku.

Niestety nawet kwestia pomagania dzieli nasze społeczeństwo i w komentarzach pojawiło się wiele nienawistnych wpisów osób, które są przeciwnikami Jerzego Owsiaka. - Wstyd Agnieszko, może sama pozbieraj na mrozie dla złodzieja trochę kasy - czytamy w jednym z komentarzy. - Zawodzisz mnie Agnieszko, jeżeli wspomagasz takiego typa. Przemyśl to. Nigdy bym nie wymyślił, że z tym typem współpracujesz - napisał inny użytkownik. I aż trudno uwierzyć, że chęć pomocy może spotkać się z takim hejtem.