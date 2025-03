Te słowa o Idze Świątek odbiją się szerokim echem. Były trener Marii Szarapowej nie ma co do tego wątpliwości

To jest jeden z najgorszych, jak nie najgorszy okres Igi Świątek w karierze. Polka od 294 dni nie zdołała wygrać żadnego turnieju, co może być niemałym szokiem dla kibiców, ponieważ raszynianka przyzwyczaiła swoich fanów to lepszych występów. Na imprezie WTA w Miami 23-latka nie w ćwierćfinale uległa w starciu z Alexandrą Ealą. Filipinka jest aktualnie na 140. miejscu w rankingu WTA, ale nie przeszkodziło jej to, aby wygrać 2:0. Świątek "popisała" się dramatyczną statystyką, w sumie popełniła aż 32 niewymuszone błędy.

Na portalu "X" w temacie Polki wypowiedział się Rick Macci - były trener m.in. Marii Szarapowej i sióstr Williams.

- Biorąc pod uwagę siłę i moc rakiet oraz sposób myślenia rywalek, które chcą mocno uderzać, Iga nie ma już tyle czasu na korcie, co wcześniej. Teraz musi częściej grać z tylnej nogi. Kiedy Iga jest na przedniej nodze, rządzi na korcie - można przeczytać

Iga will be ok as No Place Like Home On Clay. But her serve has stayed the same for years and if modified biomechanically could get more Free lunches and more juice on the second. Players even like Eala that play clean/ flat can munch on the second serve and break more often.— Rick Macci (@RickMacci) March 27, 2025

Iga is proven. Has been there done that. Not going anywhere. But that being said with the firepower of the racquet/ string and mindset of players to grip it and rip it Iga does not have as much time and has to play off back foot more. When Iga is on the front toe she runs the…— Rick Macci (@RickMacci) March 27, 2025

Znany trener nie ma wątpliwości. Wytknął błędy Igi Świątek

Macci odniósł się także do serwisu Świątek.

- Jej serwis nie zmienia się od lat. Jeśli zostanie zmodyfikowany biomechanicznie, dostawałaby więcej darmowych punktów. Pomogłoby jej to także przy drugim podaniu. Zawodniczki takie jak Eala, które grają czysto i płasko, mogą łatwo zdominować drugi serwis Polki i w konsekwencji częściej ją przełamywać - zaznaczył były trener Szarapowej.