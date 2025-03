Dlatego Iga Świątek gra gorzej w tym roku? Wojciech Fibak wskazuje na jeden czynnik! To jej nie pomaga

Wojciech Fibak o problemach Igi Świątek. To jej przeszkadza?

Iga Świątek nie ma ostatnio najlepszego czasu. Polska tenisistka pierwszy raz od czterech lat nie wygrała żadnego turnieju do tego etapu sezonu. Co więcej, nie udało jej się nawet awansować do finału. Przegrywała m.in. z Mirrą Andriejewą czy Alexandrą Ealą. Fani są mocno zaniepokojeni także wybuchami irytacji, które w takim stopniu jeszcze się nie przydarzały.

O komentarz w sprawie Igi Świątek został zapytany słynny polski tenisista Wojciech Fibak. Legenda nie ma wątpliwości, jaki jest obecnie największy problem Igi Świątek. Stanowczo wskazał na duży stres. Choć możemy mówić o kryzysie Polki, to on wciąż wierzy w powrót jej dobrej formy w tym sezonie.

- Ja ciągle wierzę w Igę. Niestety, stres jej nie pomaga. Jak to się ładnie mówi, w ostatnim czasie Iga straciła na korcie timing – powiedział Fibak cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Jego zdaniem stres u Igi pojawia się w momentach, gdy nie wszystko na korcie idzie po jej myśli. - Kiedy nie idzie, widać, że stres ją usztywnia, nie wytrzymuje presji - analizował.

