i Autor: AP PHOTO/SETH WENIG, FILE Simona Halep - Paula Badosa Transmisja ONLINE Miami Open Gdzie oglądać mecz Halep - Badosa STREAM ONLINE LIVE

Miami Open 2024

Simona Halep - Paula Badosa Transmisja ONLINE Miami Open Gdzie oglądać mecz Halep - Badosa STREAM ONLINE LIVE

ch 21:35 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Simona Halep - Paula Badosa Gdzie oglądać mecz Miami Open. Simona Halep, była liderka tenisowego rankingu i wielka rywalka Igi Świątek, wraca do gry! Zdyskwalifikowana na 4 lata za stosowanie dopingu Rumunka złożyła apelację w Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu, który właśnie zmniejszył jej zawieszenie do tylko 9 miesięcy, a to oznacza, że kara upłynęła już w zeszłym roku. Simona Halep dostała dziką kartę i walczy już w Miami Open. Jej rywalką jest Paula Badosa. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Halep - Badosa STREAM ONLINE LIVE.