Celt postanowił dogonić Kowalczyka

Lepiej sobie radzi w roli komentatora, ale tylko, gdy mówi o tenisie, na temat innych dyscyplin nie powinien się wypowiadać. Sędziów piłkarskiego meczu w Częstochowie nazwał złodziejami i namawiał kibiców, by ich nie wypuścili spod Jasnej Góry. Postanowił dogonić Wojciecha Kowalczyka, do którego inwektyw zdążyliśmy się już przyzwyczaić? Celt reprezentuje jednak dyscyplinę uważaną za symbol elegancji i dobrych manier, a to zobowiązuje. Skoro o piłkarskich sędziach mowa, to proponuję porównać poziomy gry i arbitrażu w Hiszpanii i w Polsce. Tam i tu dzieli je przepaść, tyle że w odwrotną stronę. W Polsce lepiej gwiżdzą niż grają, w Hiszpanii na opak.

Wielkie osłabienie Legii. Bez tych gwiazd zagra z Cracovią

Gonzalez ma pół roku na zbudowanie kadry

Na taki mecz polskich szczypiornistów czekaliśmy długo. Co prawda Rumunia nie jest mocarstwem, ale ostatnio przegrywaliśmy z gorszymi od niej. Nareszcie wygraliśmy dramatyczną końcówkę, rzecz od dawna niespodziewana. Nowy selekcjoner Jota Gonzalez ma ponad pół roku na zbudowanie zespołu, który zaimponuje nie tylko radosną twórczością i husarskim zrywem. Czasami warto osądzić zwycięzców, by zrobić postęp.

Ilja Szkurin i Steve Kapuadi z nietypowym zakładem. O co poszło gwiazdom Legii?

Bandzior z maczetą nie doszedłby do stadionu

Derby to coś, co tygrysy lubią najbardziej. Mogą być konne na Służewcu albo piłkarskie w dużych miastach. Everton może przegrać z każdym oprócz Liverpoolu, Lazio oprócz Romy, Espanyol oprócz Barcelony, Polonia oprócz Legii, Widzew oprócz ŁKS, a Słupia Sulęczyno oprócz KS Mściszewice, by nie podpaść kibicom. Moje ostatnie derby to KS Mściszewice - Słupia właśnie. Na kaszubskiej wsi położonej pięknie wśród jezior i lasów pojawił się komplet widzów, a po meczu wszyscy poszli na piwo i wymienili się szalikami. Ech, gdyby tak na ligowych stadionach... W rozgrywkach amatorskich piłkarze i kibice często pracują w jednej firmie, są powiązani rodzinnie i towarzysko. Na samym dole piłkarskiej piramidy, w polskiej Serie A i B (czyli A i B klasie) jest normalnie. Bandzior z maczetą nie doszedłby do stadionu, spacyfikowali by go czujni mieszkańcy.

Goncalo Feio o przyszłości w Legii. Padły słowa o konklawe i białym dymie

Zmartwychwstał Dobiegniew Cup

Organizatorzy imprez amatorskich i rekreacyjnych niecierpliwie czekają na rozstrzygnięcie konkursów w Ministerstwie Sportu. Lato za pasem, terminy wciąż przekładane, pieniędzy brak. Często chodzi o kwoty, które minister zarabia w miesiąc, a dla animatorów sportu amatorskiego to kwestia być albo nie być. Za 20 tysięcy można zabezpieczyć duży turniej, kupić piłki, medale i dyplomy, nakarmić młodych. Raz zgaszony entuzjazm może nie wrócić. Cieszę się, że zmartwychwstał Dobiegniew Cup, zainicjowany jeszcze przez Kazimierza Górskiego. Nowi włodarze pięknego miasteczka na Lubuskich Mazurach reaktywowali imprezę, o której kiedyś było głośno w Polsce. Brawa!

Rafał Gikiewicz nie przebierał w słowach po Legii. "Lodu na głowę, a jak trzeba to..."

Osiągnięcia sportowe i trenerskie Dawida Celta, prywatnie męża Agnieszki Radwańskiej, nie rzucają na kolana. Opiekun polskiej reprezentacji tenisowej ma na koncie więcej porażek niż zwycięstw, choć rywale nie byli z najwyższej półki. Jako zawodnik wspiął się na 852. miejsce rankingowe w singlu i 1151. w deblu.

