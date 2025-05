Iga Świątek nie ma planu B? Jerzy Janowicz bez ogródek o problemach Polki

Iga Świątek rozgrywa jeden z trudniejszych sezonów w swojej karierze. Ostatni tytuł zdobyła... niemal rok temu właśnie na French Open. Później odniosła jeszcze jeden sukces, zdobywając brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, ale nie wygrała żadnego turnieju rangi WTA. Początek obecnego sezonu nie wyglądał najgorzej, ponieważ Polka docierała do późniejszych etapów ważnych turniejów, ale brakowało finału i końcowego sukcesu. Niestety, nie pomogło przeniesienie się rywalizacji na nawierzchnię ziemną, którą Świątek uwielbia – Polka przegrała w Stuttgarcie w ćwierćfinale, w półfinale w Madrycie i, co było najbardziej zaskakujące, już w 3. rundzie w turnieju w Rzymie.

Takie wyniki nie napawają optymizmem przed startem Rolanda Garrosa, podobnie jak słowa Jerzego Janowicza na łamach portalu WP SportoweFakty o tym, skąd wziął się problem polskiej tenisistki. – Mocny "mental" Igi to trochę historia na wyrost – powiedział na wstępie Janowicz, pośrednio odpowiadając na słowa Wima Fissette'a, trenera Polki, który uważał ten element za najmocniejszy u swojej nowej podopiecznej. – Wygrywając mecze, dominowała samym tenisem. Rywalki nie radziły sobie z nią pod względem sportowym. Ale to się zmieniło. Zobaczyły, jak Iga gra, zaczęły się do niej przyzwyczajać, same podniosły poziom, poprawiły słabsze elementy. Stąd pojawił się u Igi duży zjazd mentalny – zaznaczył.

To jednak nie koniec. Janowicz zarzuca Świątek też brak elastyczności w grze. – Dziewczyny nauczyły się Igi i jej schematów. Coco Gauff poprawiła forehand i nie jest już taką kopalnią błędów. U Igi widać cały czas to samo, nie ma żadnych nowości technicznych, taktycznych, które powinien wprowadzić nowy trener i rozwinąć jej tenis. (...) Bardzo zaskakuje mnie ciągły problem z serwisem u Igi. Widzę tam ogromną przestrzeń do poprawy. U Igi działał do tej pory plan A. Nie miała jednak planu B, dlatego przyszły kłopoty – podkreślił.

