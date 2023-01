Siostra Igi Świątek nie wytrzymała. Popłakała się na Gali Mistrzów Sportu, uleciały z niej wszystkie emocje

W 2022 roku nie było mocnych na Igę Świątek. 21-letnia raszynianka całkowicie zdominowała rozgrywki żeńskiego tenisa, a na koncie zapisała m.in. dwa wielkoszlemowe triumfy we French Open i US Open. Do tego dołożyła prestiżowe zwycięstwa w Dosze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie oraz San Diego, a do historii przeszła jej niesamowita seria 37 wygranych meczów z rzędu. Świątek od początku kwietnia jest liderką rankingu WTA i na tej pozycji pozostanie jeszcze przez wiele tygodni. Dzięki licznym sukcesom zasłużyła też na pierwszą w karierze nagrodę Sportowca Roku w Polsce. Dwa lata temu musiała uznać wyższość Roberta Lewandowskiego, ale tym razem wygrała, choć nie mogła osobiście odebrać statuetki.

Siostra Igi Świątek nie wytrzymała. Agata popłakała się na Gali Mistrzów Sportu

Świątek dopiero co zakończyła występ w barwach reprezentacji Polski w United Cup i przygotowuje się już do nadchodzącego wielkimi krokami Australian Open. W najbliższym czasie wycofała się z turnieju w Adelajdzie z powodu drobnej kontuzji i robi wszystko, by w pełni sił przystąpić do pierwszej wielkoszlemowej imprezy sezonu. Obowiązki w Australii sprawiły, że w Warszawie reprezentowali ją najbliżsi - ojciec, Tomasz, i starsza siostra, Agata.

Tata najlepszej tenisistki świata wszedł na scenę i odebrał nagrodę w imieniu ukochanej córki. Nie ukrywał przy tym emocji, zdradzając, że zapomniał przygotowaną przemowę. Jego słowa błyskawicznie potwierdziła reakcja drugiej z córek, która towarzyszyła mu na gali. W trakcie monologu kamera pokazała Agatę, która nie wytrzymała napięcia i po prostu się popłakała. Jej reakcja błyskawicznie podbiła serca kibiców, którzy byli zachwyceni jej szczerą reakcją. Na Gali Mistrzów Sportu tradycyjnie nie brakowało największych polskich gwiazd:

