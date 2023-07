i Autor: Instagram/Urszula Radwańska Siostry Radwańskie - Agnieszka Radwańska i Urszula Radwańska

Magiczny wieczór

Siostry Radwańskie spakowały się i wyjechały z Polski. Wystrojone pławiły się wieczorem w luksusach

Grzegorz Kuś 12:53

Siostry Radwańskie od lat są doskonale znane kibicom tenisa w Polsce. Co prawda Agnieszka już kilka lat temu zakończyła zawodową karierę, ale coraz częściej pojawia się na korcie w roli legendy. Z kolei Urszula w dalszym ciągu walczy o powrót do najwyższej formy, choć idzie jej to mozolnie. Być może dlatego młodsza z sióstr postanowiła odpocząć ze starszą. Radwańskie spakowały się i wyjechały z Polski. Wystrojone pławiły się wieczorem w luksusach!