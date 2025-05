Skandaliczne zachowanie Aryny Sabalenki! Zbluzgała kibica w czasie meczu! WIDEO

Mocne oskarżenie w kierunku Darii Abramowicz! Ekspert nie ma co do tego złudzeń. "Coś zdecydowanie jest nie tak"

To poszło za daleko?

Aryna Sabalenka nie powtórzy wyczynu Igi Świątek, która rok temu wygrała wszystkie trzy najważniejsze turnieje na mączce - w Madrycie, w Rzymie i paryski Roland Garros. Białorusinka triumfowała w stolicy Hiszpanii, ale na rzymskiej mączce uległa znakomicie dysponowanej Chince Qinwen Zheng. Mistrzyni olimpijska po sześciu kolejnych porażkach z Sabalenką, tym razem znalazła na nią sposób i wygrała pewnie 6:4, 6:3, awansując do półfinału, w którym zmierzy się z Coco Gauff.

Aryna Sabalenka do kibica: Zamknij się k...!

Aryna Sabalenka znów w czasie meczu zachowywała się brzydko, widząc, że rywalizacja wymyka jej się spod kontroli. Bardzo nieładnie wyładowywała swoją frustrację, a nawet... zbluzgała kibica, który próbował ją wspierać. W połowie seta, kiedy Sabalenka szykowała się do odbioru serwisu Qinwen Zheng, fan krzyknął do Białorusinki: "Dawaj Aryna, graj tenis!", "Zamknij się k...!" - odpowiedziała Sabalenka, za co sędzia Marija Cicak ukarała ją natychmiast ostrzeżeniem za wulgarny język.

Iga Świątek przerwała milczenie po turnieju w Rzymie! Wymowny wpis

W półfinałach turnieju WTA w Rzymie Qinwen Zheng zagra z Coco Gauff, a Jasmine Paolini zmierzy się z Peyton Stearns. Jeżeli turniej wygra Paolini, Iga Świątek spadnie na 5. miejsce w rankingu WTA.

Aryna Sabalenka responds to someone who shouted out in the crowd during her match against Qinwen Zheng in Rome“Come on Aryna, play tennis”Aryna: “Shut the f*** up” 💀💀 pic.twitter.com/zWNKpyzcXP— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 14, 2025

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie