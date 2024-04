Świątek - Mertens RELACJA NA ŻYWO. Iga gra w Stuttgarcie! Pierwszy taki mecz [WYNIK LIVE]

Iga Świątek - Elise Mertens 0:0, -:-

Odśwież relację

Iga Świątek wraca do rozgrywek WTA po krótkiej przerwie po niespodziewanej porażce w Miami, a także po występie w reprezentacji Polski w ramach Billie Jean King Cup. W prestiżowym turnieju WTA 500 w Stuttgarcie rozpoczyna też sezon na ukochanej mączce. W tej niemieckiej imprezie wygrywała już dwukrotnie, dzięki czemu poza punktami i pieniędzmi zdobyła też dwa ekskluzywne samochody Porsche. Teraz Świątek staje do walki o trzecie takie auto, a jako rozstawiona z "1" zaczyna turniej od drugiej rundy. W walce o ćwierćfinał naprzeciwko Polki stanie groźna Elise Mertens (WTA 30.), która w pierwszej rundzie okazała się lepsza od doświadczonej Niemki Tatjany Marii (6:1, 4:6, 6:0). Co ciekawe, Iga jeszcze nigdy nie grała z Belgijką, choć ta od lat należy do szerokiej czołówki rankingu WTA i gra w najważniejszych turniejach. Dopiero w Stuttgarcie zmierzy się z 28-latką, która w tym roku wygrała m.in. Australian Open w deblu. Faworytką jest oczywiście światowa "jedynka" z Polski specjalizująca się w grze na mączce, ale Świątek musi zachować czujność przeciwko Mertens. Ten mecz rozpocznie się nie przed godziną 17:00, po zakończeniu wcześniejszego spotkania Jasmine Paolini z Ons Jabeur.