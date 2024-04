Świątek - Rybakina RELACJA NA ŻYWO. WTA Stuttgart Świątek - Rybakina WYNIK LIVE ONLINE półfinał Świątek - Rybakina na żywo w Internecie

Odśwież relację

Iga Świątek jest na dobrej drodze po trzeci triumf w Stuttgarcie. Polka była najlepsza w dwóch poprzednich edycjach tego turnieju, za co odebrała dwa luksusowe Porsche, a teraz jest coraz bliżej trzeciej takiej nagrody. Liderka rankingu WTA pokonała już Elise Mertens (6:3, 6:4) i Emmę Raducanu (7:6, 6:3), ale w półfinale czeka ją jedno z największych wyzwań. Jej rywalką będzie Jelena Rybakina, która przez długi czas była prawdziwą zmorą Igi. Zmieniło się to po ich ostatnim starciu, kiedy pierwsza rakieta świata pokonała Kazaszkę w finale turnieju w Dosze. Teraz Świątek postara się pozostać niepokonana w Stuttgarcie, gdzie dotychczas wygrała wszystkie z rozegranych 10 meczów. Jako królowa mączki jest faworytką, tym bardziej że Rybakina miała problemy we wcześniejszych rundach z Weroniką Kudiermietową (7:6, 1:6, 6:4) i Jasmine Paolini (6:3, 5:7, 6:3). Należy jednak pamiętać o sile czwartej tenisistki świata, która jest jedną z niewielu zawodniczek mogących pochwalić się zwycięstwem ze Świątek na korcie ziemnym (Rzym 2023). Czy Iga wygra jedenasty mecz z rzędu w Stuttgarcie? Początek półfinału Świątek - Rybakina nie przed godziną 14:00.