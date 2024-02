Szczęka wypadła nam z zawiasów, kiedy dowiedzieliśmy się o cenie za sukienkę Igi Świątek. Za tyle ją wylicytowano, fortuna na szczytny cel

Iga Świątek pokazała swoje wielkie i piękne serce! Reprezentantka Polski w tenisa wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i w ramach pomocy fundacji, przekazała na jej ręce czerwoną sukienkę, która zrobiła niemałe zamieszanie w trakcie WTA Finals. Aukcja charytatywna się już zakończyła i wiemy, ile ostatecznie zapłacono za ubiór Polki. Trzeba przyznać, że ta kwota robi olbrzymie wrażenie!

Iga Świątek wspomogła WOŚP. Za taką kwotę wylicytowano jej sukienkę

O czerwonej sukience Świątek zrobiło się głośno przy okazji WTA Finals. Wtedy to Polka, w odróżnieniu od innych zawodniczek zaproszonych do sesji zdjęciowej turnieju, założyła strój, który odstawał od innych, białych. Ostatecznie, ubiór należący do Świątek trafił z jej autografem na aukcję fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i został wylicytowany za pokaźną kwotę 68 tys. 300 zł. Całość tej kwoty trafi na konto WOŚP, które przeznaczy sumę dla dla oddziałów pulmonologicznych. To nie pierwszy raz, kiedy Świątek bierze udział w akcji fundacji - przed rokiem na aukcję przekazała swoją rakietę z autografem i możliwość spotkania. Wtedy to gwiazda przyniosła fundacji środki o wysokości 300 tys. 300 zł.