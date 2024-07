i Autor: AP Photo Iga Świątek

Iga ma spokój

Takie wieści o Idze Świątek tuż po porażce w Wimbledonie! Kibice mogą ostudzić głowy

Iga Świątek odpadła z Wimbledonu już w 3. rundzie po porażce z Julią Putincewą (6:3, 1:6, 2:6). Przegrana liderki rankingu WTA na tak wczesnym etapie turnieju zawsze budzi wielkie emocje, jednak należy pamiętać, że to tylko jeden turniej i to na nawierzchni, która nie leży Polce. Nawet przedwczesna porażka na Wimbledonie nie zmienia faktu, że Świątek pozostaje liderką rankingu WTA i to na co najmniej kolejne dwa miesiące!

Iga Świątek rozpoczęła właśnie 111. tydzień jako liderka rankingu WTA, a jej przewaga nad rywalkami jest niezwykle bezpieczna. Nawet szybka porażka na Wimbledonie tego nie zmienia, a wyniki ułożyły się na tyle korzystnie, że Polka nie straci prowadzenia przez minimum dwa miesiące. Główne znaczenie ma niedzielna porażka Coco Gauff z Emmą Navarro i wcześniejsza rezygnacja Aryny Sabalenki. To te tenisistki zajmują drugie i trzecie miejsce i nie mają na razie nawet matematycznych szans na wyprzedzenie Świątek. Obecnie największym zagrożeniem dla 23-latki jest czwarta Jelena Rybakina, która wciąż gra w Wimbledonie i broni zaledwie 130 punktów w późniejszym US Open. To właśnie dopiero po nowojorskim Szlemie możliwa jest zmiana na czele światowego rankingu, jednak Rybakina musiałaby wygrać Wimbledon i US Open, a także liczyć na fatalne wyniki raszynianki. Po Wimbledonie przewaga Świątek nad drugą Gauff będzie wynosiła 3112 punktów. Triumf Rybakiny w londyńskim Szlemie pozwoliłby jej awansować na 3. miejsce ze stratą niespełna 600 punktów do Amerykanki. Trudno powiedzieć, jak będzie wyglądać kalendarz startów najlepszych zawodniczek po igrzyskach w Paryżu. Olimpijskie zmagania w tenisie zakończą się 4 sierpnia, a już dzień później ruszy turniej WTA 1000 w Toronto. 12 sierpnia zacznie się impreza tej samej rangi w Cincinnati, a 26 sierpnia wielkoszlemowy US Open. Polka skupia się na razie na igrzyskach olimpijskich, które są jej wielkim celem, a przewaga w rankingu WTA daje jej ogromny komfort. Jedna porażka, nawet przedwczesna jak ta z Julią Putincewą, nie wpływa aż tak na pozycję Polki. Kibice i eksperci powinni o tym pamiętać, bo po przegranej z Kazaszką nie brakowało krytycznych głosów. Tymczasem Świątek już w połowie sezonu zapewniła sobie udział w WTA Finals - jest na razie jedyną tenisistką pewną udziału w turnieju kończącym sezon. Klasyfikacja WTA Race oparta na punktach zdobytych wyłącznie w tym roku najlepiej pokazuje zresztą dominację raszynianki w tym sezonie. Ranking WTA Race. Stan na dzień 08.07.2024 1. Iga Świątek (Polska) 7335 pkt

2. Aryna Sabalenka 4466

3. Jelena Rybakina (Kazachstan) 4121

4. Coco Gauff (USA) 3358

5. Jasmine Paolini (Włochy) 3205

6. Danielle Collins (USA) 2927

7. Qinwen Zheng (Chiny) 2260

8. Daria Kasatkina 2173

9. Jelena Ostapenko (Łotwa) 2020

10. Anna Kalinska 1906 ... 42. Magda Linette (Polska) 724

46. Magdalena Fręch (Polska) 688