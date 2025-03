i Autor: bnpparibasopen.com Iga Świątek i Carlos Alcaraz na lunchu w Indian Wells

To dla nich Iga Świątek ogląda mecze ATP! Tylko dwa nazwiska, nie ma wśród nich Hurkacza

Iga Świątek szykuje się do obrony tytułu w prestiżowym Indian Wells, jednak przed startem gry nie tylko trenowała, ale też miała czas na aktywności medialne. W rozmowie z ESPN Brazil opowiedziała nieco więcej na temat jej stosunku do... rozgrywek męskiego tenisa. Zdradziła, że w pewnym momencie przestała je śledzić, ale jest zawodnik, który przyciąga ją „przed telewizor”. Do tego wskazała, że inny z tenisistów zrobił na niej wrażenie i jego również zamierza śledzić w przyszłości.