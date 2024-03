i Autor: Łukasz Gągulski/Super Express Agnieszka Radwańska, Dawid Celt

Ale historia!

To tak Agnieszka Radwańska poznała męża. Ten długo wahał się nad związkiem z tenisistką. Cała prawda wyszła na jaw

Grzegorz Kuś 11:04

Agnieszka Radwańska obchodzi 6 marca 35. urodziny. Niektórym kibicom może być trudno uwierzyć, ale to najlepszy dowód na to, jak upływa czas. Isia od ponad pięciu lat nie jest już aktywną tenisistką i skupia się na życiu prywatnym obok męża Dawida Celta. To on daje jej wielkie szczęście, choć na początku długo wahał się nad związkiem z Radwańską. Cała prawda o ich relacji wyszła na jaw.