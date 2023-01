Trener Magdy Linette szczerze przed półfinałem Australian Open. Na ten moment tylko czekał, nie ukrywa zaskoczenia

Magda Linette sprawiła wielką sensację w świecie światowego tenisa awansując do półfinału Austalian Open. Trener zawodniczki, Mark Gellard udzielił szczerego wywiadu portalowi "sport.pl", w którym powiedział o tym, że wierzył w swoją zawodniczkę i widział jej wielkie postępy, ale sam nie spodziewał się, że Polka trafi z formą akurat na ten turniej. Padły jasne słowa.

Trener Magdy Linette szczerze przed półfinałem Australian Open. Nie spodziewał się tego!

- W ubiegłym roku mieliśmy wzloty i upadki. Magda zanotowała cenną wygraną z Ons Jabeur we French Open. Chcieliśmy, by miało to miejsce regularnie. Dołączył do nas drugi szkoleniowiec - Iain Hughes, który ma doświadczenie w pracy z wieloma topowymi zawodniczkami. Dobrze działamy jako team - razem z trenerem przygotowania fizycznego. Opracowaliśmy plan długofalowy. Wiedziałem, że ten moment nadejdzie. Wiele osób jest zaskoczonych. Ja jestem, ale tylko tym, że stało się to teraz. Nie zaś tym, że w ogóle się to wydarzyło. - przyznał szkoleniowiec Magdy Linette w rozmowie ze sport.pl.