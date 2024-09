i Autor: AP Photo Aryna Sabalenka

Zapowiedział to!

Trener Sabalenki właśnie to zapowiedział. Świątek musi się przygotować, rywalka ma konkretny plan!

Iga Świątek ma za sobą dość ciężki okres. Polka przegrała w US Open, a na domiar złego, do dobrej dyspozycji doszła jej wielka rywalka - Aryna Sabalenka. Trener Białorusinki wyjawił własnie mediom, że jego podopieczna celuje w to, aby móc zdetronizować gwiazdę z Polski! Świątek musi się mieć na baczności, bo jej największa przeciwniczka nie śpi!