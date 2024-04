i Autor: Sebastian Wielechowski/SE Turniej WTA w Warszawie

Wielki tenis

Turniej WTA jednak w Warszawie! Ale kibice Igi Świątek nie mają powodów do radości. Klamka zapadła

KH 22:10

Warszawa przez ostatnie dwa lata gościła tenisowe turnieje rangi WTA 250, w których grała m.in. Iga Świątek. Dla kibiców w Polsce była to niepowtarzalna okazja, aby obejrzeć liderkę światowego rankingu. Przed tym sezonem impreza w stolicy Polski zniknęła z kalendarza, ale wiadomo już, że kobiecy tenis wróci do Warszawy. W sierpniu odbędzie się tu turniej WTA 125, co niemal wyklucza występ Świątek przed własną publicznością.