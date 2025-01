i Autor: AP PHOTO/MANISH SWARUP Danielle Collins

znów dała popis

Tym zachowaniem Danielle Collins rozwścieczyła Australijczyków! Znowu pokazała swoją naturę po spięciu ze Świątek

Powiedzieć, że Danielle Collins to specyficzna postać, to jakby nie powiedzieć niczego. Amerykanka potrafi wzbudzić ogromne kontrowersje i wydaje się być dumna z kolejnych akcji ze swoim udziałem. Po spięciu z Igą Świątek, które odbiło się szerokim echem na całym świecie, tym razem doprowadziła kibiców Australian Open do granic wytrzymałości. Po meczu II rundy z reprezentantką gospodarzy, Destanee Aiavą, Collins została wygwizdana i jeszcze bardziej podniosła ciśnienie fanom na trybunach.