Urszula Radwańska dostała intymne pytanie o bieliznę. Jej odpowiedź mogła być tylko jedna

Urszula Radwańska nigdy nie zbliżyła się osiągnięciami do swojej starszej siostry, Agnieszki, ale przez pewien czas należała nawet do 30 najlepszych zawodniczek na świecie. Obecnie zajmuje odległe, 423 miejsce i niewiele wskazuje, by miało się to znacząco zmienić w najbliższym czasie. 32-latka nie rezygnuje jednak i wciąż startuje w turniejach rangi ITF. Z pewnością nie może też narzekać na brak popularności – jej profil na Instagramie obsewuje 116 tys. osób. Niedawno, właśnie w mediach społecznościowych, Urszula Radwańska postanowiła zorganizować sesję pytań i odpowiedzi – fani mogli zadać pytanie, a tenisistka decydowała, czy na nie odpowiedzieć. Niektóre były niezwykle zaskakujące.

Urszula Radwańska dostała pytanie o stringi! Co za odpowiedź

Radwańska udostępniła kilka pytań i oczywiście swoich odpowiedzi na nie na Facebooku. Jednym z nich było pytanie o jej ewentualną zmianę dyscypliny i... występ na FAME MMA. Urszula Radwańska zajęła zdecydowane stanowisko wobec tego typu gal freak-fightowych. Ale nie brakowało także inny, zaskakujących pytań.

Jeden z fanów zdobył się na odwagę i zapytał 32-latki, czy tenisistki występują na korcie... w stringach! Pytanie publicznie kobiety o to, w jakiej gra bieliźnie, jest „dość” niecodzienne, a z drugiej strony – stringi to normalna część ubioru i takie pytanie wydaje się być po prostu zbędne. Młodsza z sióstr Radwańskich postanowiła jednak odpowiedzieć i to w bardzo wymowny sposób. – A w czym mamy grać? W kalesonach? – pytała retorycznie Urszula Radwańska.

