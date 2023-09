i Autor: AP US Open 2023 DRABINKA mężczyzn WYNIKI ATP Terminarz

US Open 2023 DRABINKA mężczyzn WYNIKI ATP Terminarz

US Open DRABINKA WYNIKI mężczyzn. Wielkoszlemowy US Open 2023 już twa, a Hubert Hurkacz odpadł już niestety w 2. rundzie. Tytułu broni Hiszpan Carlos Alcaraz. Wielki apetyt na powrót na tron mistrza US Open ma Novak Djoković, którego rok temu zabrakło z powodu obowiązkowych szczepień. Sprawdź, jaka jest drabinka i wyniki mężczyzn US Open. Poniżej terminarz US Open 2023.

II runda - 30 i 31 sierpnia (środa, czwartek)

III runda - 1 i 2 września (piątek, sobota)

IV runda - 3 i 4 września (niedziela, poniedziałek)

1/4 finału - 5 i 6 września (wtorek, środa)

1/2 finału - 8 września (piątek)

Finał - 10 września (niedziela) US Open DRABINKA mężczyzn WYNIKI ATP III RUNDA [1] ALCARAZ, Carlos ESP - [26] EVANS, Daniel GBR ARNALDI, Matteo ITA - [16] NORRIE, Cameron GBR --- [12] ZVEREV, Alexander GER - [19] DIMITROV, Grigor BUL WAWRINKA, Stan SUI - [6] SINNER, Jannik ITA --- [3] MEDVEDEV, Daniil - BAEZ, Sebastian ARG [23] JARRY, Nicolas CHI - [13] DE MINAUR, Alex AUS --- MMOH, Michael USA - DRAPER, Jack GBR RINDERKNECH, Arthur FRA - [8] RUBLEV, Andrey ----- ZHANG, Zhizhen CHN - HIJIKATA, Rinky AUS 3:6, 3:6, 6:4, 3:6 [22] MANNARINO, Adrian FRA - [10] TIAFOE, Frances USA 6:4, 2:6, 3:6, 6:7(6) --- [14] PAUL, Tommy USA - [21] DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro ESP 6:1, 6:0, 3:6, 6:3 SHELTON, Ben USA - KARATSEV, Aslan 6:4, 3:6, 6:2, 6:0 ---- STRICKER, Dominic SUI - BONZI, Benjamin FRA 2:6, 7:5, 7:6(4), 3:6, 6:2 MENSIK, Jakub CZE - [9] FRITZ, Taylor USA 1:6, 2:6, 0:6 --- GOJO, Borna CRO - VESELY, Jiri CZE 6:4, 6:3, 6:2 [32] DJERE, Laslo SRB - [2] DJOKOVIC, Novak SRB 6:4, 6:4, 1:6, 1:6, 3:6 II RUNDA [1] ALCARAZ, Carlos ESP - HARRIS, Lloyd RSA 6:3, 6:1, 7:6(4) VAN DE ZANDSCHULP, Botic NED - [26] EVANS, Daniel GBR 6:1, 1:6, 3:6, 3:6 --- FILS, Arthur FRA - ARNALDI, Matteo ITA 6:3, 5:7, 6:7(5), 7:5, 4:6 HSU, Yu Hsiou TPE - [16] NORRIE, Cameron GBR 5:7, 4:6, 4:6 --- [12] ZVEREV, Alexander GER - ALTMAIER, Daniel GER 7:6(1), 3:6, 6:4, 6:3 MURRAY, Andy GBR - [19] DIMITROV, Grigor BUL 3:6, 1:6, 4:6 --- [30] ETCHEVERRY, Tomas Martin ARG - WAWRINKA, Stan SUI 6:7(6), 7:6(7), 3:6, 2:6 SONEGO, Lorenzo ITA - [6] SINNER, Jannik ITA 4:6, 2:6, 4:6 --- [3] MEDVEDEV, Daniil - O'CONNELL, Christopher AUS 6:2, 6:2, 6:7(6), 6:2 MELIGENI ALVES, Felipe BRA - BAEZ, Sebastian ARG 7:6(7), 4:6, 4:6 --- [23] JARRY, Nicolas CHI - MICHELSEN, Alex USA 4:6, 6:2, 6:3, 6:3 WU, Yibing CHN - [13] DE MINAUR, Alex AUS 1:6, 2:6, 1:6 --- MMOH, Michael USA - ISNER, John USA 3:6, 4:6, 7:6(3), 6:4, 7:6(7) DRAPER, Jack GBR - [17] HURKACZ, Hubert POL 6:2, 6:4, 7:5 --- BERRETTINI, Matteo ITA - RINDERKNECH, Arthur FRA 4:6, 3:5 krecz MONFILS, Gael FRA - [8] RUBLEV, Andrey 4:6, 3:6, 6:3, 1:6 ----- [5] RUUD, Casper NOR - ZHANG, Zhizhen CHN 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6 HIJIKATA, Rinky AUS - FUCSOVICS, Marton HUN 6:1, 6:2, 6:1 --- [22] MANNARINO, Adrian FRA - MAROZSAN, Fabian HUN 3:6, 6:3, 6:4, 6:1 OFNER, Sebastian AUT - [10] TIAFOE, Frances USA 3:6, 1:6, 4:6 --- [14] PAUL, Tommy USA - SAFIULLIN, Roman 3:6, 2:6, 6:2, 6:4, 6:3 CERUNDOLO, Juan Manuel ARG - [21] DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro ESP 1:6, 4:6, 3:6 --- THIEM, Dominic AUT - SHELTON, Ben USA 6:7(1), 0:1 krecz KARATSEV, Aslan - CARBALLES BAENA, Roberto ESP 6:2, 4:6, 6:3, 7:6(4) ---- [7] TSITSIPAS, Stefanos GRE - STRICKER, Dominic SUI 5:7, 7:6(2), 7:6(5), 6:7(6), 3:6 BONZI, Benjamin FRA - [28] EUBANKS, Christopher USA 7:6(6), 2:6, 6:2, 7:6(7) --- DROGUET, Titouan FRA - MENSIK, Jakub CZE 6:3, 2:6, 6:7(1), 3:6 VARILLAS, Juan Pablo PER - [9] FRITZ, Taylor USA 1:6, 2:6, 2:6 --- MCDONALD, Mackenzie USA - GOJO, Borna CRO 3:6, 4:6, 4:6 VESELY, Jiri CZE - [20] - CERUNDOLO, Francisco ARG 7:6(5), 6:2, 3:6, 2:6, 7:6(6) --- [32] DJERE, Laslo SRB - GASTON, Hugo FRA 6:1, 6:2, 6:3 ZAPATA MIRALLES, Bernabe ESP - [2] DJOKOVIC, Novak SRB 4:6, 1:6, 1:6 I RUNDA [1] ALCARAZ, Carlos ESP - KOEPFER, Dominik GER 6:3, 6:2 krecz HARRIS, Lloyd RSA - PELLA, Guido ARG 7:6(5), 6:4, 6:4 --- VAN DE ZANDSCHULP, Botic NED - THOMPSON, Jordan AUS 6:3 krecz GALAN, Daniel Elahi COL - [26] EVANS, Daniel GBR 4:6, 2:6, 5:7 --- [24] GRIEKSPOOR, Tallon NED - FILS, Arthur FRA 6:4, 3:6, 7:5, 4:6, 5:7 KUBLER, Jason AUS - ARNALDI, Matteo ITA 3:6, 0:1 krecz --- KOKKINAKIS, Thanasi AUS - HSU, Yu Hsiou TPE 3:6, 4:6, 6:3, 3:6 SHEVCHENKO, Alexander - [16] NORRIE, Cameron GBR 3:6, 2:6, 2:6 --- [12] ZVEREV, Alexander GER - VUKIC, Aleksandar AUS 6:4, 6:4, 6:4 ALTMAIER, Daniel GER - LESTIENNE, Constant FRA 6:7(5), 6:3, 6:1, 6:2 --- MURRAY, Andy GBR - MOUTET, Corentin FRA 6:2, 7:5, 6:3 MOLCAN, Alex SVK - [19] DIMITROV, Grigor BUL 7:6(9), 7:6(5), 1:6, 5:7, 6:7(6) --- [30] ETCHEVERRY, Tomas Martin ARG - VIRTANEN, Otto FIN 6:3, 6:7(3), 1:6, 6:4, 7:6(5) WAWRINKA, Stan SUI - NISHIOKA, Yoshihito JPN 7:6(5), 6:2, 6:4 --- MORENO DE ALBORAN, Nicolas USA - SONEGO, Lorenzo ITA 3:6, 4:6, 2:6 HANFMANN, Yannick GER - [6] SINNER, Jannik ITA 3:6, 1:6, 1:6 --- [3] MEDVEDEV, Daniil - BALAZS, Attila HUN 6:1, 6:1, 6:0 PURCELL, Max AUS - O'CONNELL, Christopher AUS 4:6, 3:6, 6:3, 6:7(5) --- DUCKWORTH, James AUS - MELIGENI ALVES, Felipe BRA 4:6, 6:7(11), 3:6 BAEZ, Sebastian ARG - [27] CORIC, Borna CRO 7:5, 7:5, 6:1 --- [23] JARRY, Nicolas CHI - VAN ASSCHE, Luca FRA 6:3, 3:6, 6:2, 7:6(3) RAMOS-VINOLAS, Albert ESP - MICHELSEN, Alex USA 4:6, 3:6, 4:6 --- WU, Yibing CHN - LAJOVIC, Dusan SRB 3:6, 6:4, 2:6, 6:4, 6:2 SKATOV, Timofey KAZ - [13] DE MINAUR, Alex AUS 2:6, 6:3, 1:6, 5:7 --- [11] KHACHANOV, Karen - MMOH, Michael USA 2:6, 4:6, 2:6 DIAZ ACOSTA, Facundo ARG - ISNER, John USA 4:6, 3:6, 6:7(1) --- ALBOT, Radu MDA - DRAPER, Jack GBR 1:6, 4:6, 3:6 HUESLER, Marc-Andrea SUI - [17] HURKACZ, Hubert POL 6:4, 7:5, 6:7(0), 3:6, 1:6 --- [29] HUMBERT, Ugo FRA - BERRETTINI, Matteo ITA 4:6, 2:6, 2:6 SCHWARTZMAN, Diego ARG - RINDERKNECH, Arthur FRA 3:6, 4:6, 2:6 --- DANIEL, Taro JPN - MONFILS, Gael FRA 6:4, 4:6, 2:6, 6:7(4) CEAUX, Arthur FRA - [8] RUBLEV, Andrey 4:6, 6:7(5), 1:6 ----- [5] RUUD, Casper NOR - NAVA, Emilio USA 7:6(5), 3:6, 6:4, 7:6(5) WOLF, J.J. USA - ZHANG, Zhizhen CHN 5:7, 5:7, 7:6(5), 6:4, 3:6 --- HIJIKATA, Rinky AUS - KOTOV, Pavel 7:5, 5:7, 6:3, 7:5 FUCSOVICS, Marton HUN - [31] KORDA, Sebastian USA 7:6(4), 4:6, 7:6(1), 4:6, 6:4 --- [22] MANNARINO, Adrian FRA - WATANUKI, Yosuke JPN 7:5, 6:7(3), 6:3, 7:5 GASQUET, Richard FRA - MAROZSAN, Fabian HUN 3:6, 1:6, 7:6(5), 7:6(1), 2:6 --- OFNER, Sebastian AUT - BORGES, Nuno POR 7:6(5), 3:6, 7:6(7), 6:4 TIEN, Learner USA - [10] TIAFOE, Frances USA 2:6, 5:7, 1:6 --- [14] PAUL, Tommy USA - TRAVAGLIA, Stefano ITA 6:2, 6:3, 4:6, 6:1 AFIULLIN, Roman - CECCHINATO, Marco ITA 6:4, 6:2, 6:0 --- IVASHKA, Ilya - CERUNDOLO, Juan Manuel ARG 6:2, 7:6(4), 3:6, 3:6, 3:6 GIRON, Marcos USA - [21] DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro ESP 4:6, 4:6, 2:6 --- [25] BUBLIK, Alexander KAZ - THIEM, Dominic AUT 3:6, 2:6, 4:6 CACHIN, Pedro ARG - SHELTON, Ben USA 6:1, 3:6, 2:6, 4:6 --- KARATSEV, Aslan - LEHECKA, Jiri CZE 6:3, 6:3, 6:3 CARBALLES BAENA, Roberto ESP - [4] RUNE, Holger DEN 6:3, 4:6, 6:3, 6:2 ---- [7] TSITSIPAS, Stefanos GRE - RAONIC, Milos CAN 6:2, 6:3, 6:4 STRICKER, Dominic SUI - POPYRIN, Alexei AUS 6:3, 6:4, 3:6, 6:3 --- HALYS, Quentin FRA - BONZI, Benjamin FRA 7:5, 4:6, 4:6, 4:6 KWON, Soonwoo KOR - [28] EUBANKS, Christopher USA 3:6, 4:6, 6:0, 4:6 --- [18] MUSETTI, Lorenzo ITA - DROGUET, Titouan FRA 3:6, 6:0, 7:6(5), 3:6, 2:6 MENSIK, Jakub CZE - BARRERE, Gregoire FRA 6:4, 4:6, 7:6(1), 6:2 --- KECMANOVIC, Miomir SRB - VARILLAS, Juan Pablo PER 6:1, 5:7, 5:7, 4:6 JOHNSON, Steve USA - [9] FRITZ, Taylor USA 2:6, 1:6, 2:6 --- [15] AUGER-ALIASSIME, Felix CAN - MCDONALD, Mackenzie USA 6:7(5), 6:4, 1:6, 4:6 DELLIEN, Hugo BOL - GOJO, Borna CRO 3:6, 3:6, 1:6 --- VESELY, Jiri CZE - COUACAUD, Enzo FRA 5:7, 6:3, 6:2, 3:6, 6:4 SVAJDA, Zachary USA - [20] CERUNDOLO, Francisco ARG 7:5, 4:6, 4:6, 3:6 --- [32] DJERE, Laslo SRB - NAKASHIMA, Brandon USA 7:5, 6:4, 6:4 SHIMABUKURO, Sho JPN - GASTON, Hugo FRA 2:6, 1:6, 6:7(4) --- ZAPATA MIRALLES, Bernabe ESP - QUINN, Ethan USA 6:4, 6:4, 6:3 MULLER, Alexandre FRA - [2] DJOKOVIC, Novak SRB 0:6, 2:6, 3:6 QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? 