US Open 2023: KIEDY gra Hurkacz - Huesler O której godzinie gra Hurkacz pierwszy mecz?

Hubert Hurkacz zaczyna walkę w US Open 2023. Pierwszym rywalem Polaka będzie Szwajcar Marc-Andrea Huesler. Wrocławianin po raz pierwszy zagra z tym tenisistą, który - tak jak Hurkacz - ma 196 cm wzrostu. Jest już plan gier. Mecz Hubert - Hurkacz - Marc-Andrea Huesler w 1. rundzie US Open 2023 zostanie rozegrany we wtorek 29 sierpnia ok. godziny 21-22 polksiego czasu (trzeci mecz od godz. 17 po jednym meczu mężczyzn i jednym kobiet). Poniżej więcej informacji.

Hubert Hurkacz w US Open powalczy o przełamanie. Nigdy nie udało mu się tutaj przebrnąć 2. rundy, co - jak na zawodnika tej klasy - jest zaskakująco słabym wynikiem. Tym bardziej, że Hurkacz najlepiej radził sobie na twardych kortach w USA, a upał i duża wilgotność nie były dla niego nigdy problemem. Ostatnio forma Hurkacza wyraźnie poszła w górę. W Toronto i Cincinnati spisywał się świetnie, a w obu turniejach przegrał dramatyczne mecze z Carlosem Alcarazem. W tym drugim miał piłkę meczową. Wcześniej walczył jak równy równy z Novakiem Djokoviciem na trawie Wimbledonu.

Hubert Hurkacz przed US Open odbudował formę, ale w meczach z Novakiem Djokoviciem i Carlosem Alcarazem marnował wielkie szanse. Czy właśnie ten brak "instynktu zabójcy" to jego największy problem? - Nie wiem czy to brak "instynktu zabójcy" czy może po prostu ogromna presja. Mówimy tutaj o dwóch najlepszych zawodnikach na świecie - analizuje w rozmowie z "Super Expressem" słynny John McEnroe. - Hubert ma taki styl gry, że nikt nie lubi z nim grać. Z drugiej strony, statystyki returnowe ma bardzo słabe, chyba nawet poza Top-50 na świecie. Jeden z najniższych procentów przełamywania serwisu rywali i to jest problem. W meczach z Djokoviciem i Alcarazem robił dokładnie to, co powinien, skoro był tak blisko i postawił się w sytuacji, w której mógł zaraz wygrać. Ale tych dwóch facetów naprawdę ciężko wykończyć. Uważam, że Hurkacz gra teraz dużo lepiej niż przez cały rok i myślę, że nikt nie będzie chciał wpaść na niego w US Open - dodał McEnroe.

Mecz Hubert Hurkacz - Marc-Andrea Huesler w 1. rundzie US Open 2023 zostanie rozegrany we wtorek 29 sierpnia. Początek meczu Hurkacz - Huesler ok godziny 21-22 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 17 po meczach mężczyzn Griekspoir - Fils i kobiet Jacquemot - Curenko). Transmisje TV z US Open 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

