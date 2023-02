Wiadomo ile zapłacił darczyńca za kolację z Magdą Linette. Ta suma robi wrażenie

Właśnie tyle zapłaci zwycięzca aukcji za możliwość spotkania się na kolacji z półfinalistką Australian Open 2023, aktualnie 22. rakietą świata. Oczywiście, spotkanie nie będzie możliwe zbyt szybko, bo Magda przebywa przez większość roku za granicą, rzadko bywa w Polsce, zajęta obowiązkami tenisowymi. Kolacja powinna się jednak odbyć w tym roku w Poznaniu lub Warszawie. Magda ma zaproponować zwycięzcy dwa terminy do wyboru.

Gdzie zostanie zaproszony hojny darczyńca? To na razie niespodzianka! Przed kolacją zostanie zapytany o swoje preferencje, a Magda zabierze go w specjalne miejsce, w którym spokojnie będzie można porozmawiać.

„Dziękuję wszystkim licytującym, a Tobie zwycięzco/zwyciężczyni dziękuję podwójnie! Już nie mogę się doczekać, aż się poznamy. Moc anegdot z tenisowego świata gwarantowana. Do zobaczenia!" – napisała Magda Linette, która na chwilę wpadła do Polski po sukcesie w Melbourne, ale zaraz poleciała na Florydę przygotowywać się do dalszej części świetnie rozpoczętego sezonu.