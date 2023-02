Polska olimpijka została okradziona w środku nocy w Katowicach. Zaczęła nowy rok w fatalnym stylu

Zaskakujące informacje zostały przekazane przez byłą już polską tenisistkę. Paulina Kania-Choduń pod koniec zeszłego roku poinformowała, że kończy karierę. - W pewnym wieku już nie grasz dla idei, dlatego że jesteś zmotywowany i chcesz osiągać sukcesy. Robisz to też po to, aby zabezpieczyć w jakiś sposób swoją przyszłość. Siłą rzeczy - nie grasz szlemów, nie ma pieniędzy zadowalających, więc wydaje mi się, że to było mocno połączone ze sobą - mówiła w rozmowie z "WP SportoweFakty" Kania.

Paulina Kania-Choduń ofiarą kradzieży. Ukradli olimpijce samochód

Polska tenisistka została okradziona. Paulinie Kani-Choduń odebrano samochód BMW F10 w środku nocy w Katowicach. Zawodniczka poinformowała o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- !!SKRADZiONO!! Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie! W nocy z 31.01 na 1.02 o godzinie 4:00 ukradziono samochód ze zdjęcia- BMW F10 o numerach rejestracyjnych OKR1P33 z ul. Pułaskiego 42 w Katowicach! Jeżeli ktoś ma jakieś info bardzo proszę kontakt i o udostępnianie. Rakiety również przepadły - napisała na swoim Instagramie Paulina Kania-Choduń.

Kim jest Paulina Kania-Choduń, polska tenisistka? Osiągnięcia, sukcesy

Paulina Kania-Choduń to była polska tenisistka, która zakończyła karierę w grudniu 2022 roku. 30-latka najwyżej w rankingu była w 2015 roku - na 128. miejscu. Pięciokrotnie triumfowała w turniejach rangi ITF. W 2015 roku doszła do drugiej rundy turnieju singlowego i trzeciej rundy w deblu w Roland Garros. Wygrała jeden turniej WTA w deblu w Taszkiencie.