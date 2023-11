Wielka rywalka Igi Świątek jest w ciąży! Nie obroni ważnego tytułu!

Belinda Bencic jest w ciąży. Słowacka tenisistka, mistrzyni olimpijska z Tokio w singlu, ogłosiła w mediach społecznościowych, że wraz jej partnerem Martinem Hromkoviciem spodziewają się przyjścia na świat ich pierwszego dziecka. Belinda Bencic, która w rankingu WTA zajmuje obecnie 14. miejsce, z pewnością nie będzie zatem bronić wywalczonego złota olimpijskiego, a przyszłoroczny turniej olimpijski zostanie rozegrany na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu. Szwajcarka ostatni mecz rozegrała w połowie września w San Diego.

Belinda Bencic i Martin Hromković to sportowa para. Chłopak tenisistki to były profesjonalny piłkarz, grał głównej w słowackiej lidze. Potem pracował jako trener od przygotowania fizycznego, ostatnio właśnie w teamie Belindy Bencic. Szwajcarka toczyła zacięte boje z Igą Świątek. Polka grała z nią cztery razy i wygrała trzy z tych spotkań, ale były to dramatyczne bitwy. Ostatnio Iga Świątek była o włos od porażki z Bencic na trawie Wimbledonu, ale wygrała 6:7, 7:6, 6:3 w 4. rundzie.