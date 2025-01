Wielkie słowa Aryny Sabalenki o Idze Świątek! Rywalka Polki nie ma zamiaru tego ukrywać. "Będziemy sobie pomagać"

Iga Świątek w ostatnich tygodniach 2024 roku miała ciężki okres. Polkę spotkał przykry incydent, a dokładniej w jej organizmie wykryto śladowe ilości zabronionej substancji - trimetazydyny (TMZ). 23-latka podzieliła się z fanami tą sytuacją za pomocą mediów społecznościowych. Świątek została zawieszona na miesiąc, a karę odbyła w dwóch periodach czasowych. Ostatni dzień zawieszenia przypadł na 4 grudnia o północy.

W tej sprawie swój głos zabrała Aryna Sabalenka. - Ludzie zazwyczaj naprawdę przesadzają z reakcjami, zanim cokolwiek zrozumieją, więc nie zamierzam tego w ogóle komentować. Wierzę w czysty sport i nic więcej nie dodam - zaznaczyła Białorusinka.

Sabalenka 2024 rok zakończyła, jako liderka światowego rankingu, a triumfem w Brisbane powiększyła przewagę nad Świątek. Białorusinka w rozmowie z "The Age" wypowiedziała się o swojej rywalce, a także zaznaczyła, co najbardziej docenia w relacji z Polką. - To nie tak, że coś do niej miałam coś przeciwko niej lub byłam kiedyś wobec niej niegrzeczna. Myślę, że każdy skupia się na sobie, ale kiedy dochodzi się do pewnego momentu, to można podejść do wszystkiego spokojniej i może nie jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami, ale przynajmniej możemy ze sobą poćwiczyć. Będziemy sobie pomagać i doskonalić się nawzajem, pchając się na wyższy poziom. Naprawdę fajnie jest ćwiczyć z kimś, z kim rywalizujesz - podsumowała 26-latka