Magda Linette zaczyna walkę w Wimbledonie 2024. Pierwsza rywalka Polki to Elina Switolina, więc poznanianka szczęścia w losowaniu nie miała. Ukrainka to nr 21 WTA, a na trawie grać lubi i potrafi, co pokazała choćby rok temu, dochodząc do półfinału Wimbledonu. W ćwierćfinale ograła Igę Świątek.

Linette - Switolina O której godzinie gra Linette dzisiaj Wimbledon 2024

Magda Linette i Elina Switolina grały ze sobą trzy razy. Ukrainka wygrała dwa z tych spotkań, ale panie ostatni mecz rozegrały już dawno temu, właśnie na trawie Wimbledonu. Górą była wtedy Polka - 6:3, 6:4 w 2. rundzie. Switolina szybko odbudowała formę po urodzeniu dziecka. Magda Linette rok temu doszła do 3. rundy Wimbledonu, wyrównując swój najlepszy wynik w tym prestiżowym turnieju.

Kiedy gra Linette Wimbledon 2024 O której gra Linette dzisiaj ze Switoliną

Mecz Magda Linette - Elina Switolina w 1. rundzie Wimbledonu 2024 zostanie rozegrany we wtorek 2 lipca. Początek meczu Linette - Switolina nie przed godziną 18.30 polskiego czasu (piąty mecz od godz. 12, po zakończeniu meczu Fritz - O'Connell). Transmisja TV z meczu Linette - Switolina w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go.

