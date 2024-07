Magdalena Fręch zaczyna walkę w Wimbledonie 2024. Pierwsza rywalka Polki to Beatriz Haddad Maia, więc łodzianka szczęścia w losowaniu nie miała. Brazylijka to nr 20 WTA, ale ostatnio spisywała się wyraźnie słabiej, również w turniejach WTA na trawie przed Wimbledonem. A Magda Fręch na tej wymagającej nawierzchni prezentuje się coraz lepiej.

Fręch - Haddad Maia O której godzinie gra Fręch mecz dzisiaj Wimbledon 2024

Magdalena Fręch i Beatriz Haddad Maia grały ze sobą dwa razy. Brazylijka wygrała oba te spotkania - 6:4, 6:2 rok temu w Montrealu (kort twardy) i 6:1, 5:7, 7:6 dwa lata temu na trawie w Birmingham. Magdalena Fręch rok temu odpadła z Wimbledonu po pierwszym meczu, przegrywając 3:6, 3:6 z Tunezyjką Ons Jabeur, znaną specjalistką od gry na trawie.

Kiedy gra Magda Fręch Wimbledon 2024 O której gra Fręch dzisiaj ze Haddad Maią

Mecz Magdalena Fręch - Beatriz Haddad Maia w 1. rundzie Wimbledonu 2024 zostanie rozegrany we wtorek 2 lipca. Początek meczu Fręch - Haddad Maia ok. godziny 18-19 polskiego czasu (czwarty mecz od godz. 12, po zakończeniu meczu Karacew - Chaczanow). Transmisja TV z meczu Fręch - Haddad Maia w Polsacie Sport 3 oraz na Polsat Box Go.

