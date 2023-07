Wimbledon PREMIE Nagrody pieniężne: Ile pieniędzy za wygranie Wimbledonu 2023 Premia dla zwycięzcy

Przed nami finały Wimbledonu. W weekend poznamy zwycięzców. Rywalizacja na londyńskiej trawie toczy się o ogromne pieniądze. Zwycięzcy turniejów singlowych Wimbledonu 2023 zarobią po 2,35 mln funtów. To 17,5 proc. więcej niż premia dla mistrzów Wimbledonu rok temu (2 mln) – podwyżka o mniej więcej tyle, ile wyniosła w szczycie galopująca w Polsce inflacja.

W finałach Wimbledonu zagrają Ons Jabeur i Marketa Vondrousova w turnieju kobiet oraz Novak Djoković i Carlos Alcaraz w turnieju mężczyzn. Bardzo duże pieniądze zarobią tenisiści już za występ w pierwszych rundach Wimbledonu 2023. Premia za samo rozegranie meczu w głównej drabince singla to 55 tys. funtów czyli 284 tys. złotych. Za awans do drugiej rundy nagroda wzrasta już do 85 tys. funtów (439 tys. zł).

Premie w turniejach singla Wimbledon 2023 (kwoty w funtach)

Zwycięzcy - 2 350 000 funtów

Finał - 1 170 000

1/2 finału - 600 000

1/4 finału - 340 000

IV runda - 207 000

III runda - 131 000

II runda - 85 000

I runda - 55 000